योग हा आपल्याला पूर्वजांनी दिलेला वारसा डॉ. मोहन भागवत; कैवल्यधामचा शतकोत्तर समारंभ
लोणावळा, ता. १७ : ‘मनुष्याला भौतिक सुखामध्ये रस आहे. त्यासाठी मनुष्य अधिकाधिक मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. योग हा केवळ व्यायामप्रकार, सुखाचे माध्यम नसून आपल्याला पूर्वजांनी दिलेला वारसा आहे,’ असे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी केले.
येथील कैवल्यधाम संस्थेच्या स्थापनेच्या शतकोत्तर समारंभात ते बोलत होते. आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री विश्वेश्वरानंद गिरी महाराज, माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू, कैवल्यधाम संस्थेचे सुबोध तिवारी, डॉ. रणजित भोगल आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
डॉ. भागवत पुढे म्हणाले, ‘‘आचरणात संयम ठेवत योगाशी अधिकाधिक समरस होण्याची गरज आहे. भौतिक सुख आणि सुविधा महत्त्वाच्या आहेत, पण अंतिम समाधान मिळवून देणाऱ्या वस्तू म्हणून त्याकडे पाहू नये. अध्यात्म, योग, धर्म हे मनुष्याला पूर्ण आनंद, संतोष, आत्मज्ञान देऊ शकतात. विज्ञान आणि अध्यात्म हे विरुद्ध नाहीत. विज्ञान बाह्य जगाचे निरीक्षण करते.’’
त्यांनी सांगितले की, ‘समाजात जे वेगळे दिसते ते परिवर्तनशील आहे, परंतु शाश्वत नाही. जे एकमेकांशी जोडले गेले आहे ते शाश्वत आहे. विविधता, परिवर्तनशीलता, एकता शाश्वत आहे. आपण भरकटू नये हे पुरेसे नाही, तर इतरांना भरटकण्यापासून परावृत्त करणे यात सुख आहे. हे एकटा मनुष्य करू शकत नाही. पुरुषार्थ करताना आपण भरकटता कामा नये. जमिनीशी आपले जे नाते आहे, त्याने जोडले गेले पाहिजे आणि जोडण्याची जी प्रक्रिया आहे, त्यालाच योग म्हणतात.’
प्रभू म्हणाले, ‘भारत समर्थ, ताकदवान बनण्यासाठी एक दिशा, एक विचार महत्त्वाचा ठरणार आहे. पर्यावरणीय ऱ्हास होत आहे. मनुष्य यास कारणीभूत आहे. त्यामुळे विचार करण्याची वेळ आली आहे.’
याप्रसंगी डॉ. शरदचंद्र भालेकर लिखित ''योग पोलिस'' व डॉ. ऋतू प्रसाद यांच्या ''सात्त्विक आहार'' या पुस्तकांचे प्रकाशन करण्यात आले.
