लोहगड किल्ल्यास मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट
लोणावळा, ता. १२ : जागतिक वारसास्थळांच्या यादीत नुकताच समावेश झालेल्या लोहगड किल्ल्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी (ता.१२) भेट दिली. यावेळी ग्रामस्थांनी त्यांचा सन्मान करून किल्ल्याच्या विकासाबाबत चर्चा केली. यावेळी त्यांनी जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला.
फडणवीस हे लोणावळा येथे एका खासगी कार्यक्रमानिमित्त आले होते. काही पदाधिकाऱ्यांच्या आग्रहाखातर त्यांनी लोहगड किल्ल्यास भेट देण्याचे यापूर्वी मान्य केले होते. त्यानुसार हा दौरा झाला. यावेळी माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे, माजी जिल्हापरिषद सदस्य अलका धानीवले, गणेश धानीवले, लोहगडच्या सरपंच सोनाली बैकर, उपसरपंच स्वाती मरगळे, पोलिस पाटील सचिन भोरडे यांच्यासह लोहगड ग्रामपंचायत सदस्य, स्थानिक नागरिक उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या लोहगड भेटीमुळे किल्ल्याच्या विकासाला संजीवनी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. जागतिक वारसा स्थळांमध्ये समावेश झाल्याने लोहगड परिसरातील पर्यटनविकास, पायाभूत सुविधा, तसेच स्वच्छता व सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक सुधारणा होणार आहे. याबाबत स्थानिकांच्या वतीने राज्य शासनाच्या माध्यमातून आवश्यक ते सहकार्य करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली.
दरम्यान, यावेळी फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांची विचारपूस केली. तसेच त्यांच्यासोबत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा जयघोष केला.
