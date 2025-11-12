लोणावळ्याचा निर्णय लोणावळेकरच घेणार : जाधव
लोणावळ्याचा निर्णय लोणावळेकरच घेणार : जाधव
लोणावळा : ‘‘आगामी निवडणुका आणि नगराध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यात कुठलाही फॉर्म्युला निश्चित झालेला नाही. लोणावळ्याचा निर्णय लोणावळेकरच घेणार आहेत,’’ असा पवित्रा लोणावळा शहर भाजपने घेतला आहे. याबाबत माजी नगराध्यक्षा सुरेखा जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका मांडली.
यावेळी पक्षाचे शहराध्यक्ष अनिल गायकवाड, ज्येष्ठ नेते श्रीधर पुजारी यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
लोणावळा आणि तळेगाव दाभाडे येथील नगराध्यक्षपदाबाबत आमदार शेळके यांनी भूमिका जाहीर केली. त्यावर जाधव म्हणाल्या, ‘‘लोणावळ्यात मावळता नगराध्यक्ष भाजपचा होता. शेळके यांनी मांडलेल्या फॉर्म्युल्याबाबत आम्ही माजी मंत्री बाळा भेगडे, गणेश भेगडे यांच्याशी चर्चा केली. मात्र, असा कुठलाही निर्णय झाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. आमदार शेळके यांनी परस्पर निर्णय जाहीर करून संभ्रम निर्माण करू नये. त्यांनी स्थानिक पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करावी.’’
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.