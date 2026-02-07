द्रुतगती मार्गावरील बोरघाटात वाहतूक कोंडीचे ''शुक्लकाष्ठ'' हटेना
सलग तिसऱ्या दिवशी
द्रुतगती मार्गावर कोंडी
लोणावळा, ता. ७ : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील बोरघाट परिसरात शनिवारी सलग तिसऱ्या दिवशी वाहतूक कोंडी झाली. बोगदे, वळणाचे रस्ते आणि अरुंद पट्ट्यांमुळे वाहतूक संथगतीने सुरू आहे. परिणामी प्रवाशांचे हाल होत असून अत्यावश्यक सेवा, मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहनेही कोंडीत अडकत आहेत.
द्रुतगती मार्गावर कधी अपघात, कधी तांत्रिक बिघाड, कधी वाहनांची वाढलेली संख्या, तर कधी देखभाल-दुरुस्तीच्या कामांमुळे सतत अडथळे निर्माण होत आहेत. याचा वाहनचालकांना प्रचंड त्रास होतो. पुण्याकडे येताना आडोशी बोगदा ते अमृतांजन पुलादरम्यान वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागतात. शनिवारी सकाळच्या सत्रात ब्लॉक घेऊन वाहतूक सुरळीत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
महामार्ग पोलिस, वाहतूक शाखा आणि संबंधित यंत्रणा परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. वाहतूक नियंत्रणासाठी प्रशासनाकडून तात्पुरत्या उपाययोजना राबवण्यात येत असल्या तरी त्या अपुऱ्या ठरत आहे. प्रत्यक्षात वाहनचालकांच्या अडचणी कायम आहेत. बोरघाटातील वाहतूक कोंडी कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी ठोस व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची मागणी प्रवासी आणि स्थानिक नागरिकांकडून जोर धरत आहे.
