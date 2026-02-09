विजयाचा गुलाल अन् डोळ्यांत पाणी

लोणावळा, ता. ९ : जिल्हा परिषदेच्या मावळ तालुक्यातील पाच गट आणि पंचायत समितीच्या दहा जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीच्या निकालात राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्व जागा जिंकत निर्विवाद वर्चस्व राखले. पण, यावेळी एकीकडे विजयाचा गुलाल उधळला जात असताना विजयी उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांच्या डोळ्यांत अजित पवार यांच्या आठवणींनी पाणी आले. काहींचा आवाजही जड झाला होता.
वडगाव येथील नवीन तहसील कार्यालयात सोमवारी सकाळी दहा वाजण्याच्या सुमारास मतमोजणीस सुरुवात झाली. निकाल ऐकण्यासाठी सकाळपासूनच मतमोजणी केंद्राबाहेर पंचायत समितीच्या आवारात उमेदवारांच्या समर्थक व राजकीय पक्षांच्या तालुक्यातून आलेल्या कार्यकर्त्यांनी मतमोजणी केंद्राबाहेर मोठ्या संख्येने हजेरी लावली. प्रत्येक फेरीनंतर बदलणारी राजकीय समीकरणे यामुळे संपूर्ण तालुक्यात प्रचंड उत्कंठा पाहायला मिळाली. विजयानंतर कार्यकर्त्यांनी गुलाल आणि भंडाऱ्याची मुक्तहस्ते उधळण करत आसमंत दुमदुमून टाकला. मात्र निकालाची ओढ इतकी होती की समर्थकांचा उत्साह रोखणे कठीण झाले होते. जसा जसा निकाल जाहीर होऊ लागला, तसतसा घोषणाबाजीचा जोर वाढत गेला. दरम्यान अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी प्रशासनाने मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात केला होता. येथील शिवराज हॉटेल ते वडगाव पोलिस ठाणे, पीडब्ल्यूडी कार्यालय तसेच रेल्वे स्थानक रस्ता येथे पोलिसांनी बॅरिकेडिंग करत समर्थकांना रोखले होते. निकालानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विजयी उमेदवार व कार्यकर्त्यांनी पोटोबा महाराज मंदिरापर्यंत विजयी फेरी काढली.
कार्यकर्त्यांना अजितदादांची आठवण
निकालाची घोषणा होताच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार, त्यांचे समर्थक आणि राजकीय कार्यकर्त्यांनी मोठी गर्दी केली. एकीकडे विजयाचा जल्लोष सुरू असतानाच दुसरीकडे कार्यकर्त्यांच्या डोळ्यांत अजित पवार यांच्या आठवणीने पाणी तरळले होते.
‘‘अजित पवार अमर रहे’’
निवडणुकीच्या निकालानंतर विजयी उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांनी अजित पवार यांचा फोटो हातात घेऊन मिरवणूक काढली. ‘‘अजित पवार अमर रहे’’, ‘‘दादांच्या विचारांचा विजय असो’’ अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता.
