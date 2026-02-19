मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग पुन्हा ठप्प
लोणावळा, ता. १९ : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर गुरुवारी (ता.१९) पहाटेपासून पुन्हा वाहतूक कोंडी झाली. त्यामुळे बोरघाट परिसरात टाटा कॅम्प ते अमृतांजन पॉइंटपुढे सुमारे तीन किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या. यात अवजड वाहनांची संख्या मोठी होती. त्यामुळे प्रवासी वाहनांचाही खोळंबा झाला.
पुण्याकडे जाणाऱ्या वाहनांची संख्या अधिक असल्याने बोरघाट वाहतूक पोलिसांकडून ‘ब्लॉक’ घेण्यात येत आहे. मुंबईकडे जाणारी वाहतूक खंडाळा बोगदा येथे; तर पुण्याकडे येणारी वाहतूक खोपोली हद्दीत बोरघाट पोलिस मदत केंद्राजवळ नियोजनबद्ध पद्धतीने थांबवून वाहने टप्प्याटप्प्याने सोडण्यात आली. मात्र, तोपर्यंत वाहनांच्या दूरवर रांगा लागल्या. पुण्याकडे येणाऱ्या ट्रक व कंटेनर आदी अवजड वाहनांची संख्या जास्त असल्याने घाट मार्गावर काही काळ वाहतूक कोंडीची परिस्थिती निर्माण झाली. ही वाहतूक सुरळीत करण्याचे प्रयत्न महामार्ग वाहतूक पोलिस करत होते.
द्रुतगती दुपारी साडेबारा वाजेपर्यंत तीन वेळा ‘ब्लॉक’ घेण्यात आला. मात्र, तरीही पुण्याच्या दिशेने वाहतूक कोंडी निर्माण झाली. तर, मुंबईच्या दिशेने जाणारी वाहतूक सुरळीत करण्यात आली. शिवजयंती सुट्टी आणि त्यानंतर वीकेंडमुळे वाहनांची संख्या वाढली. दुपारनंतर वाहतूक सुरळीत झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
प्रवाशांचा संताप
द्रुतमार्गावर ‘ब्लॉक’ घेताना पंधरा मिनिटांसाठी वाहतूक थांबवली जाते. त्यानंतर कोंडी झालेल्या मार्गिकेवरील वाहने वळवण्यात येतात. मात्र, यादरम्यान तीन किलोमीटरपेक्षा जास्त लांब वाहनांच्या रांगा लागल्याने प्रवाशांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे.
