मोशीत श्री नागेश्वर महाराज भंडारा उत्सव उद्यापासून
मोशी, ता. १४ : ग्रामदैवत श्री नागेश्वर महाराज भंडारा उत्सव व श्री भैरवनाथ महाराज यात्रेच्या निमित्ताने श्री नागेश्वर महाराज व इतर देवदेवस्थान ट्रस्टच्यावतीने सोमवारपासून (ता.१६) बुधवारी (ता.१८) पर्यंत तीन दिवस विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
यामध्ये सोमवारी (ता.१६) सकाळी श्री नागेश्वर महाराज मंदिरात महाराजांच्या मूर्तीस महाअभिषेक, महाआरती, पवित्र कलश मिरवणूक, आमराई येथील महाराज यांच्या तपोभूमीत कलशस्थापन, महायज्ञ, दर्शन बारी, सायंकाळी बुंदी व शाकभाजीचा भंडारा महाप्रसाद, मंगळवारी (ता. १७) महाराजांचा मानाचा विडा, ओटी मानाचे फळ तसेच महाराजांना अर्पण केलेल्या सर्व वस्तूं लिलाव, रात्री रघुवीर खेडकर, कांताबाई सातारकर यांचा लोकनाट्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, बुधवारी (ता. १८) सकाळी पुन्हा रघुवीर खेडकर, कांताबाई सातारकर यांचा लोकनाट्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, दुपारी कुस्त्यांचा जंगी आखाडा आदी कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
यात्रेची तयारी अन् व्यवस्था
- देवस्थान ट्रस्ट, एमआयडीसी पोलिसांकडून सीसीटिव्ही कॅमेरे
- रस्त्याच्या दुतर्फा वाहने उभी केल्यास पोलिसांकडून कारवाई
- सर्व भाविकांनी दर्शन व भंडारा महाप्रसाद रांगेत मिळणार
- पुणे-नाशिक महामार्गा शेजारी जुन्या दोस्ती हॉटेलमागे सासवडे यांच्या मैदानावर पार्किंग व्यवस्था
MOS26B04217
