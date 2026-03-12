पिवळसर, बेचव पाण्याचा पुरवठा; नागरिक आजारी
मोशी, ता. १२ : मोशीतील सावतामाळीनगर, बोराटे वस्ती आणि पुणे-नाशिक महामार्गालगतच्या दोन्ही बाजूंच्या परिसरातील नागरिकांना पिवळसर आणि बेचव पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होत आहे. या पाण्यामुळे अनेक नागरिक आजारी पडत असून लहान मुलांमध्ये जुलाब, उलट्या, घसादुखी, पोटदुखी, सर्दी व ताप यासारखे आजार वाढण्याची भीती वर्तविण्यात येत आहे.
मागील काही दिवसांपासून महापालिकेकडून पिवळसर रंगाच्या आणि बेचव पाण्याचा पुरवठा होत असल्याची तक्रार नागरिकांकडून केली जात आहे. देहू रस्ता, सस्तेनगर आणि मोशीतील इतर भागांतही नळातून येणाऱ्या पाण्याला दुर्गंधी येत असल्याची तक्रार नागरिकांनी केली आहे. हे पाणी पिण्यायोग्य नसल्याने नागरिकांना ऐन उन्हाळ्यात ‘वॉटर एटीएम’ मधून पाणी विकत घेण्याची वेळ आली आहे. याबाबत नागरिकांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली असता पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी घेतले जात असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात समस्या कायम असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेकडे तातडीने लक्ष देण्याची मागणी नागरिकांनी प्रशासनाकडे केली आहे.
मोशी परिसरात नळातून पिवळसर आणि बेचव पाणी येत असल्यामुळे अनेक नागरिक आजारी पडत आहेत. विशेषतः लहान मुलांना जुलाब व उलट्यांचा त्रास होत आहे. त्यामुळे नागरिकांना पिण्यासाठी ‘वॉटर एटीएम’मधून पाणी विकत घ्यावे लागत आहे. प्रशासनाने तत्काळ याकडे लक्ष देऊन ही समस्या सोडवावी.
- संतोष बराटे, स्थानिक नागरिक
काही महिन्यांपूर्वी देखील पिवळसर आणि बेचव पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. सध्या नागरिकांकडून मिळालेल्या तक्रारींची दखल घेऊन पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी घेतले जात आहेत. भामा आसखेड पाणीपुरवठा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर या प्रकारच्या समस्या कायमस्वरूपी दूर होतील.
- चेतन देवरे, उपअभियंता, पाणीपुरवठा विभाग
