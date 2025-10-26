‘सकाळ’ नाट्य महोत्सवाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

पिंपरी, ता. २६ : पडदा उघडताच सादर करण्यात आलेल्या पोवाड्याला प्रेक्षकांनी दिलेली टाळ्यांची दाद, प्रत्येक संवाद व प्रसंगानंतर मिळालेली वाहवा, मार्मिक विनोदांवर पिकणारा हशा अशा वातावरणात ‘शिवाजी अंडरग्राउंड इन भीमनगर मोहल्ला’ या नाटकाचा प्रयोग रंगला
चिंचवड येथील प्रा.रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृहात शनिवारी (ता. २५) आयोजित करण्यात आलेल्या या नाट्यप्रयोगात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे विचार, त्यांची तत्त्वे, त्यांनी शिकविलेली नितीमूल्ये, राजकारण, समाजकारण, परराष्ट्रधोरण या सगळ्यांवर प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे.
‘सकाळ माध्यम समूह’ आयोजित ‘सकाळ’ नाट्य महोत्सवार्तंगत पार पडलेल्या या प्रयोगाला पिंपरी चिंचवड शहरासह परिसरातील रसिक प्रेक्षकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. उत्तम कथा, दमदार संवाद आणि त्याला पोवाड्याची जोड ही या नाटकाचे वैशिष्ट्य ठरली. प्रेक्षागृहातील उपस्थितांनी या नाट्य सादरीकरणाचे भरभरून कौतुक केले.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी मांडलेले विचार आजही आपल्याला प्रेरणा देतात, असा संदेश या नाटकातून देण्यात आलेला आहे. नाटकाची कथा सुरुवातीला आपल्याला १७ व्या शतकात घेऊन जाते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर त्यांना स्वर्गात घेऊन जाणारा यमदेव, आपले विचार पृथ्वीलोकात राहिल्याने ते घेऊन जाण्यासाठी पृथ्वीवर आलेले शिवराय. त्यांना पुन्हा स्वर्गात नेण्यासाठी पुन्हा पृथ्वीवर आलेला यम या भोवती ही कथा फिरते. त्यानंतर थेट ३५० वर्षांनंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाखाली केले जाणारे राजकारण या नाटकात दाखविण्यात आले आहे. नाटकाच्या सुरुवातीला व शेवटी सादर करण्यात आलेला पोवाड्याने प्रेक्षकांची वाहवा मिळवली. सर्वांत शेवटी शाहीर व सोंगाड्याने सादर केलेल्या जुगलबंदीने रसिकांना खिळवून ठेवले.
यावेळी नाटकाचे दिग्दर्शक कैलास वाघमारे, संभाजी तांगडे, राजकुमार तांगडे, बालकलाकार राणी वाघमारे, राहुल भंडारे यांचा ‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे सन्मान करण्यात आला.
PNE25V62604
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.