विश्वशांती चित्रकला स्पर्धेत निगडीची शांभवी प्रथम
पिंपरी, ता. ११ : ‘लायन्स क्लब इंटरनॅशनल पीस पोस्टर’ या आंतरराष्ट्रीय विश्वशांती चित्रकला स्पर्धेत सर्वाधिक सहभागाबद्दल लायन्स क्लब ऑफ पुना निगडी यांनी वीस हजार रुपयांचे प्रथम पारितोषिक पटकावले. वैयक्तिक स्वरुपातील प्रथम पारितोषिक निगडीतील मॉडर्न हायस्कूलच्या शांभवी देसाई हिने प्रथम क्रमांक पटकावला.
सहभागासाठी के. बी. एच. विद्यालय मालेगाव आणि लायन्स क्लब ऑफ मनमाड यांनी अनुक्रमे द्वितीय व तृतीय क्रमांकाचे पाच आणि तीन हजार रुपयांचे पारितोषिक मिळवले. वैयक्तिक सहभागासाठी माही चावलानी, सिद्धी कणसे, वैभवी शिंदे, साक्षी जाधव, भाग्यश्री माने आणि साहिल मौर्य यांना उत्तेजनार्थ पारितोषिक दिले. सहभागी विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र प्रदान केले. ‘विश्वशांतीसाठी एकजूट करू या’ हा स्पर्धेचा विषय होता. ग. दि. माडगूळकर नाट्यगृहात पारितोषिक वितरण झाले. लायन्स क्लब इंटरनॅशनल मल्टिपल कौन्सिल चेअरमन विजय सारडा, सलीम शिकलगार, श्रेयस दीक्षित, राजेंद्र गोयल, रश्मी नायर, रवी सातपुते उपस्थित होते. शिल्पी कुमार यांनी सूत्रसंचालन केले. चंद्रशेखर पवार यांनी आभार मानले.
