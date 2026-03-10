आंतरधर्मीय प्रेमविवाह केलेल्या महिलेची ‘घरवापसी’
पिंपरी, ता. १० : सौंदर्य स्पर्धेत सहभागी महिलेने कुटुंबीयांचा विरोध झुगारून मीरा भाईंदर येथील उद्योजकाशी आंतरधर्मीय प्रेमविवाह केला होता. आता सासरी छळ होत असल्याचा आरोप करत तिने काही संघटनांच्या ‘घरवापसी’ उपक्रमातून पुन्हा हिंदू धर्मात प्रवेश केला आहे. यासाठी पिंपरीमध्ये धार्मिक विधी करण्यात आला. यावेळी खासदार, आमदार व हिंदुत्ववादी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
या प्रकरणाबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, ‘‘मोशी परिसरातील युवती मुंबईत शिकत असताना तिची संबंधित युवकाशी ओळख झाली होती. २०१६ च्या एका सौंदर्य स्पर्धेत ती सहभागी होती. त्यावेळी त्याने लग्नाची मागणी घेतली. घरच्यांना न सांगता तिने विवाह केला. त्यानंतर सासरच्यांनी तिचे धर्मांतर केले. पण, नंतर शारीरिक व मानसिक छळ सुरू केला. दरम्यानच्या काळात तिला चार अपत्ये झाली.’’
‘‘मुलांकडे बघून शांत राहिले, पण आता सहन होत नसल्याने पोलिसांकडे तक्रार केली,’’ असे तिचे म्हणणे आहे. यावर हिंदुत्ववादी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी धार्मिक विधी आयोजित करत तिला हिंदू धर्मात घेतल्याचे सांगितले. या वेळी खासदार मेधा कुलकर्णी, आमदार उमा खापरे यांच्यासह मिलिंद एकबोटे, कुणाल साठे आदींसह विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल अशा संघटनांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
‘‘घरच्यांचा विरोध झुगारून लग्न केले, ती माझी चूक होती. लग्नानंतर सासरी सतत छळ झाला. अनेकवेळा पोलिसांकडे तक्रार केली. मात्र प्रतिसाद मिळाला नाही. अनेक प्रयत्नांनंतर हिंदुत्ववादी संघटनांच्या संपर्कात आले. त्यांच्यामुळेच पुन्हा हिंदुधर्मात प्रवेश मिळाला,’’ असे तिने माध्यमांना सांगितले.
