अनधिकृत फटाके स्टॉल्सची ‘आतषबाजी’
पिंपळे गुरव, ता. १७ : नवी सांगवी, पिंपळे गुरव, दापोडी, पिंपळे निलख आणि पिंपळे सौदागर भागांमध्ये फटाका विक्रीचे सुमारे ७० पेक्षा अधिक स्टॉल थाटण्यात आले आहेत. त्यातील केवळ चारच स्टॉल्सधारकांना अधिकृत परवानगी असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.
गर्दीच्या ठिकाणी आणि निवासी वस्त्यांच्या अगदी जवळ फटाके विक्री सुरू झाली आहे. जे धोकादायक ठरू शकते. महापालिकेच्या ‘ड’ आणि ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीत फटाका विक्रीसाठी केवळ सात अर्ज आले. त्यापैकी चार अर्जांना परवानगी असल्याचे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांकडून समजले. तरीही, उर्वरित स्टॉल विनापरवाना उभारण्यात आले आहेत. त्याकडे महापालिका आणि पोलिस प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.
रुग्णालयाजवळही स्टॉल्स
फटाका स्टॉलधारकांना आग प्रतिबंधक साहित्य ठेवणे, कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे आणि सुरक्षा उपाययोजना करणे अनिवार्य आहे. मात्र, बेकायदेशीर स्टॉलमध्ये ना सुरक्षा साधने आहेत, ना कोणतेही अधिकृत परवाने. काही स्टॉल तर शाळा, रुग्णालयांच्या अगदी जवळ उभारण्यात आले आहेत.
पिंपरी चिंचवड शहरात आतापर्यंत ९६ फटाका स्टॉल्सच्या अर्जांची पडताळणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी, अग्निशमन यंत्रणेकडून ९५ परवाने देण्यात आले आहेत.
- उमेश ढाकणे, सहाय्यक आयुक्त, अग्निशमन विभाग
आमच्या ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत तीन अर्ज आले असून त्यापैकी दोन अर्जांना अटी व शर्तीच्या नियमांचे पालन करून परवाने देण्यात आले आहेत. या व्यतिरिक्त नियमांचे उल्लंघन करून पदपथ व इतर ठिकाणी फटाके विक्री होत असेल; तर त्यावर कारवाई केली जाईल.
- पूजा दूधनाळे, क्षेत्रीय अधिकारी, ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालय
फटाका विक्री स्टॉलसाठी आलेल्या अर्जांवर परवाना देण्यासंदर्भात पडताळणी सुरू आहे. मात्र, विनापरवाना स्टॉलवरून फटाक्यांची विक्री होत असेल; त्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल.
- सचिन हिरे, सहाय्यक पोलिस आयुक्त, पिंपरी
