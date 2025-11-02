कचऱ्याच्या समस्येवर अखेर ‘उपचार’
सकाळ इम्पॅक्ट
पिंपळे गुरव, ता. २ ः नवी सांगवी येथील जिल्हा रुग्णालय परिसरात कचरा समस्या गंभीर झाल्याच्या ‘सकाळ’च्या वृत्ताची महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने तातडीने दखल घेत कार्यवाही केली. रुग्णालय परिसर पुन्हा स्वच्छ झाल्याने नागरिकांनी दिलासा व्यक्त केला.
गेल्या अनेक दिवसांपासून रुग्णालय आवारात अस्वच्छता व कचऱ्याचे निर्माण झाले होते. रुग्णालयाच्या आजूबाजूला रस्त्याच्या कडेला नागरिकांकडून कचरा टाकला जात असल्याने दुर्गंधी आणि भटक्या प्राण्यांचा वावर वाढला होता. त्यामुळे परिसरातील नागरिक आणि रुग्ण त्रस्त झाले होते. या पार्श्वभूमीवर, रविवारी (ता.२) ‘सकाळ’मध्ये ‘जिल्हा रुग्णालय परिसरात कचरा समस्या गंभीर’, असे वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले. महानगरपालिकेने त्याची तातडीने दखल घेत कारवाई केली.
महानगरपालिका उपायुक्त प्रदीप ठेंगल यांच्या मार्गदर्शनाखाली महापालिकेच्या ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालयातील आरोग्य विभागाने त्वरित पथक पाठवून रुग्णालय परिसरातील सर्व कचरा साफ केला. रस्त्याच्या कडेला व भिंतीलगत पडलेले ओला-सुका कचऱ्याचे ढीग, प्लॅस्टिकचे अवशेष महापालिकेच्या वाहनांमधून उचलण्यात आले. निर्जंतुकीकरण फवारणीही करण्यात येऊन दुर्गंधी व प्रदूषणावर नियंत्रण आणले गेले.
नवी सांगवी परिसरातील नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ‘सकाळ’च्या वृत्तामुळे प्रश्न सोडविण्यास हातभार लागल्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. तसेच उपायुक्त आरोग्य अधिकारी प्रदीप ठेंगल आणि आरोग्य सहाय्यक अंकुश झिटे यांच्या तत्काळ प्रतिसादाबद्दल आभार मानले. या पुढील काळात नियमित कचरा संकलनासाठी स्थायी यंत्रणा उभारावी आणि कचरा टाकण्यास मनाई करण्याबाबत सूचना फलक लावावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.