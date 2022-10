पिंपरी दिवाळी ललित

दिवाळी अंक ललित

मधुराभक्तीची प्रतिके

- मानसी चिटणीस, चिंचवड

प्रेम हे आकाशापलीकडचे अवकाश आहे. जिथे फक्त ईश्वरभक्तीचे पंख लावूनच विहरता येते. पण त्यासाठी प्रत्येकक्षणी स्वतःमधले अनेक अडथळे बाजूला करावे लागतात आणि स्वतःचं आयुष्य मोकळं करावे लागतं. अनाहताचा शोध स्वतःमध्ये घ्यावा लागतो. स्वतःत स्वतःला हरवावं लागतं. परमात्म्याच्या शोधासाठी अनेक जण भटकत राहतात; पण त्यांना तो सापडत नाही. कारण त्यासाठीची किंमत चुकवण्याची त्यांची तयारी नसते. त्यामुळे परमेश्वर मिळवण्याची इच्छा असते, पण हाती काहीच लागत नाही. तेव्हा असे लोक विचार करतात. परमेश्वर नाहीच तर मिळणार कुठून, आणि तो मिळणारच नसेल तर त्याच्यामागे धावायचे कशाला, खरतर अशा विचारसरणीच्या लोकांनी कोणत्या ना कोणत्या जन्मात परमेश्वर प्राप्तीसाठी प्रयत्न केलेले असतात. पण स्वतःला वाचवून, काहीतरी अपेक्षा ठेऊन, त्यात कोणताही ध्यास नसतो. की ‘स्व’ला विसरून परमेश्वर प्राप्तीसाठी लागलेले वेड ही नसते. जो देण्यास तयार असतो त्यालाच परतावा मिळतो. हे देणं ही असं की ‘बाकी’ काहीच उरू नये. संपूर्ण समर्पण! स्वतःचे शरीर, आत्मा आणि उरले सुरले अस्तित्व आपल्या आराध्यासाठी समर्पित करावे लागते तरच तो ईश्वर मिळतो.

आल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन यांचे एक वचन खूप प्रसिद्ध आहे, ‘If I had a flower for everytime; I thought of you; I could walk in my garden forever’ अर्थात तुझ्याविषयी केलेल्या विचारांची जर फुलं झाली असती तर आज माझ्याकडे आख्खी बाग असती. इतके आपल्या प्रिय वास्तूमध्ये हरवून जाणे, एकात्म होणे. हे प्रेम, ही सुफीयत, ही रुमानियत. ही प्रेमाची बेहोषी म्हणजेच ‘मधुराभक्ती.’

ईश्वरावर खरे प्रेम करणाऱ्या माणसांना वेडे व्हावेसे वाटते. आपल्यावर ईश्वरप्रेमाचा कैफ चढावा, असे वाटते. उपासनेच्या पद्धती भिन्न असल्या तरी सर्वांचे लक्ष्य एकच राहाते. ईश्वरप्राप्ती, क्षणभंगूर अशा इंद्रियभोग्य विषयांवर लोक अखंड प्रेम करतात. प्रेम मिळविण्यासाठी उत्सुक असलेल्या त्यांच्या ह्रदयात ईश्वरभक्ती ओतप्रोत भरून वाहणे. मनाच्या वेदना आणि बुद्धीचा कस जिथे संपतो तिथे त्या क्षणी तो परमेश्वर सापडणे. मनात दबलेल्या अत्त्युच्च अशा विरहाच्या जखमा त्या परमेश्वराच्या सानिध्यात भरून काढणे. तोच ध्यास आणि जीवनाचा श्वास आहे, असे समजणे आणि स्वत:चे सर्वस्व होण्यासाठी त्या परमेश्वराला साद घालणे, ती ही इतक्या नकळत की शब्दानांही त्याची चाहूल लागू नये’ ही असते मधुराभक्ती. कान्होपात्रा हे मधुराभक्तीचे आणखी एक उदाहरण. गणिका असूनही कान्होपात्रेने आयुष्यभर विठ्ठलभक्ती केली. आपल्या एका अभंगात त्या म्हणतात,

‘हरिणीचे पाडस व्याघ्रे धरियेले।

मजलागी जाहले तैसे देवा।।

नको देवराया अंत आता पाहू।

प्राण हा सर्वथा जाऊ पाहे।।

या जगाच्या व्यवहारात माझा प्राण घुसमटतो आहे. तेव्हा आता माझ्या संयमाचा अंत पाहू नको. हे विठाबाई, या कान्होपात्रेला आपल्या हृदयाशी धर. केवढा तो अधिकार केवढी भक्ती. तो परमेश्वर म्हणजेच आपले सर्वस्व आहे, ही भावना! याच गोष्टी मधुराभक्तीला सर्वश्रेष्ठ बनवितात.

मधुराभक्ती आपल्या जगण्याचा अवकाश आपल्याला मिळवून देते. तसेही आपल्याला जन्मतःच पंख मिळालेले असतात. मग रांगण्याची काय आवश्यकता? स्वतःला मिटवून टाकावे अशावेळी. तो परमेश्वर आपल्याला फुलपाखरू बनवतो. गरज आहे ती फक्त स्वतःला ओळखण्याची. मनात लखलखलेल्या विजेला स्वतःमध्ये सामावून घेऊन स्वतःला, स्वतःच्या अस्तित्वाला राख करण्यास तयार असलेल्यांनाच परमेश्वराची ओढ कळते. प्रेम त्यांच्यात ओतप्रोत भरून वाहते ते सर्वकाही हरवून जायला तयार होतात. हे प्रेम भौतिक, दैहिक नसतेच; जे नजरेच्या पल्याड असते. त्यासाठी आपल्या प्रेयसाला पाहण्याचीही गरज भासत नाही, असे अपार प्रेम. ज्ञानी लोक ज्या सत्याचा शोध घेतात. त्यांना ते अंतिम सत्यच सुंदर वाटते. आपल्या एका दोह्यात मीरा म्हणते,

‘माई री मै तो लियो गोविन्द मोल..’

केवढे धाडस..साक्षात परमात्म्याला खरेदी करण्याचे धाडस..अशा प्रकारचे वक्तव्य त्या परमेश्वरासाठी वेडे झालेले लोकंच करू शकतात. मीरा म्हणते स्वतःचे मीपण संपवून मी परमेश्वराला विकत

घेतले. माझा अहंकार पूर्णपणे मिटून गेल्यावरच तो मला भेटला. अशावेळी ती तिचे आराध्य कृष्णस्वरूप झालेली असते. तिला तिचा कान्हा कुठे सापडला तर जेव्हा आत-बाहेर असे काहीच शिल्लक राहिले नाही. बहिर्मुखता आणि अंतर्मुखता जोडली गेली. मीरा सांगते तिचा असा नटनागर तिच्यामध्येच वसलेला होता कधीचाच. तो बाहेर कुठेच नव्हता तर तिच्या आत्म्यातच जागृत होता. मीरा म्हणते, ‘माझ्या अस्तित्वाचे मोल देऊन मी त्याला विकत घेतले आहे. स्वतःमधल्या अनाहत ध्वनीला साद घातल्यावरच तो परमात्मा साद घालतो. त्यासाठी स्वतःमधल्या अस्तित्वाला शोधावे लागते. हीच ती मीरा; मधुराभक्तीचे अलौकिक असे उदाहरण. गिरीधारीशी, तिच्या प्रेयसाशी मिलाप झाल्यावर तिची चित्तवृत्ती उल्हसित न होईल, जग व्यापून उरेल असा आनंद तिच्यातून न उमलेल तर नवल कसले?

अशा प्रकारची ईश्वराची आळवणी करणारे रुमी, हे देखील ‘बालभाव’ असणारे अनोखेसे सुफी संत होते. ज्यांनी आपल्या काव्यातून प्रेम आणि मधुराभक्तीची उधळण केली. स्वतःला, स्वतःच्या अस्तित्वाला विसरून परमेश्वरात विलीन होणे, द्वैताचे अद्वैत होणे हा सुफी पंथाचा मूळ गाभा. सुफी संतांनी स्वतःला विसरून त्या सर्वव्यापी परमेश्वराची आळवणी केली. जलालुद्दीन रुमी यांनीही सुफी पंथ अंगीकारला. स्वतःला प्रियकर आणि परमेश्वराला प्रेयसी समजून तिच्यामध्ये एकरूप होण्याची आस बाळगली. रुमी आपल्या कवितांमध्ये प्रेयसी रूपी परमेश्वराशी एकरूप होण्याबद्दल लिहितात, पण ही एकरूपता दैहिक नाही किंवा या कविता या भौतिक जगातील भौतिक प्रियकर प्रेयसीच्या कविता नाहीत. सुफी तत्वज्ञानात आपल्या प्रेयाशी एकरूप होण्याबद्दल सांगितले जाते. पण ज्या प्रेयाबद्दल बोलले जाते, त्याचे फक्त आभास किंवा अनुभूतीची जाणीव असते. प्रत्यक्षात ते प्रेय भौतिक बंधनात नसतेच. जेव्हा एखादी व्यक्ती दैहिक संबंधांच्या पलीकडे जाऊन अशा पद्धतीने प्रेम करू लागते, जिथे ती आत्म्याचे परमात्म्याशी मिलन होण्यासाठी प्रयत्नशील असते, तिथेच ती सुफी होते. ज्यात ती व्यक्ती आपल्या प्रेयात मिसळून जाते. स्वतःला विसरून जाते. ‘सुफी’ या शब्दाचा अर्थच मुळी पवित्र आणि स्वच्छ, निरागस, निरपराध असा होतो. सुफी म्हणजे असा व्यक्ति जो मानतो की मनुष्य पवित्र आणि स्वच्छ राहूनच तपस्या आणि साधनेद्वारे परमेश्वराला प्राप्त करू शकतो. यात असं ही मानलं जातं की जिवात्म्यामध्ये परमात्म्याशी एकरूप होण्याची शक्ती आणि स्वाभाविक प्रवृत्ती आहे. याचे यथामिश्ती, कादिरी, सुहरावर्दी व नश्कबंदी असे चार भेद आहेत. जलालुद्दीन रुमी यांनी शायरी किंवा कवित्वाच्या माध्यमातून सुफीयत स्वीकारली. मुहंमद बिन अली बिन मलिक-दाद तबरेजी शमसुद्दीन, जे एक फारसी भाषातज्ज्ञ, दरवेश, फकीर होते. त्यांचे रुमींच्या जीवनातील स्थान महत्त्वपूर्ण आहे. त्यांच्याशी भेट झाल्यावरच रुमी, सुफी पंथाकडे आकर्षित झाले.

‘Grief can be the garden of compassion. If you keep your heart open through everything. Your pain can become your greatest ally in your life’s search for love and wisdom.’ म्हणजेच तुमचे दुःख तुमच्या संवेदनांचा बगीचा होऊ शकतो. जर तुम्ही तुमच्या ह्रदयाची कवाडं उघडली तर हेच दुःख तुमचा जवळचा मित्र बनेल. जर तुम्ही प्रेम आणि ज्ञान शोधत असाल तर..किती सखोल चिंतन दडलंय. पण आपण दुःखाला सर्वात मोठा अडसर समजतो. रुमी मात्र प्रेम आणि ज्ञान मिळवण्यासाठी दुःखाशी मैत्र जोडायला सांगतात.

‘Sunlight fell upon the wall, the wall received a borrowed splendor. Why set your heart on a piece of earth ,Oh! Simple one? seek out the source which shines forever.’ सूर्याची किरणे भिंतीवर पडतात, तेव्हा प्रकाशित भाग चमकू लागतो. वास्तवात ती चमक भिंतीची नाही. भिंत स्वयंप्रकाशित नसते म्हणून आपण त्या स्त्रोताचा विचार केला पाहिजे. जो स्वयंप्रकाशित असेल.

‘This is love; to fly towards a secret sky, to cause a hundred veils to fall each moment. First to let go of life. Finally, to take a step without feet.’ म्हणजेच प्रेम हे आकाशापलीकडंच अवकाश आहे. जिथे फक्त ईश्वरभक्तीचे पंख लावूनच विहरता येते. त्यासाठी तुम्हाला प्रत्येक क्षणी स्वतःमधले अनेक अडथळे बाजूला करावे लागतील आणि स्वतःचे आयुष्य मोकळे करावे लागेल. जे आहे ही आणि नाही ही. त्याचा शोध घ्यावा लागेल. भक्त आणि भगवंत (प्रियकर-प्रेयसी) दोन्ही एकाच चैतन्यातून उगम पावतात. हीच ती पराशक्ती किंवा प्रेयसी. जिला कृष्णऊर्जा असेही म्हणतात. जेव्हा मी माझी पहिली प्रेमकहाणी ऐकली. मी तुला माझ्यामध्ये शोधायला सुरूवात केली. कुठलाही विचार न करता..आणि हे किती अजब आहे ना. एवढी आस फक्त परमेश्वर भक्तीचीच लागू शकते. विचारांच्या वर्तुळात विहार करणाऱ्याला विसंगतीचे अर्थ अवगत असतात. काहीसे या मधुराभक्तीच्या बाबत होते. स्वत:ला विसरावे लागते, तेव्हाच तो परमेश्वर भेटतो. भक्त त्याच्याशी एवढा एकरूप होतो की तो परमेश्वराला सर्व रूपात पाहू लागतो. तो त्या भक्तासाठी आई, बाप, भाऊ, बहीण, मैत्रीण, सखा, पती, प्रेयसी या साऱ्या नात्यांमध्ये दिसू लागतो. या मधुराभक्तीची फार मोठी परंपरा आपल्या संस्कृतीत आपल्याला पाहायला मिळते. म्हणूनच आजही कोणत्याही संकटात धावून येणाऱ्या व्यक्तीला परमेश्वराची उपमा दिली जाते.

भक्त ईश्वराला प्रियकर, पती, मित्र, सखा, मानून स्वतःकडे स्त्रीची भूमिका घेतो आणि देवावर अपरंपार प्रेम करतो. ती मधुराभक्ती. मधुर शब्दाचा अर्थ (संस्कृतमध्ये) आंबट-गोड असा आहे. म्हणूनच देवाशी रुसवा, फुगवा, लटका राग, कधी अबोला असे नानाविध भाव आणि सर्वांवर मात करणारी भक्ती. अपरंपार प्रेम आणि श्रद्धा अशी देवाणघेवाण असते. देवळातील देवाची मूर्ती पाहिल्यावर ते मूर्तस्वरूप आपल्या मनात उतरते. शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी, माथ्यावरचा मुकुट, गळ्यातील वैजयंतीमाला, असे त्याचे हसरे मुख पाहिल्यावर मनातली विषण्णता दूर होते. ‘कटेवरी हात विटेवरी उभा’ असा विठ्ठल भक्तांना जगण्याची उमेद देतो.

‘सावळ्या विठ्ठला तुझ्यादारी आले ।

विसरून गेले देहभान’

अशी अवस्था होते. शरिराचा, बाजूच्या परिस्थितीचा विसर पडतो. एका उन्नत अवस्थेकडे मन झेप घेते. ही भावना साक्षात्कारी संतांना भक्तीच्या उत्कट अवस्थेमध्ये ‘आनंदाचे डोही आनंदतरंग’ अशी वाटते. ते ब्रह्मभावाशी एकरूप होऊ शकतात. समाधिस्थ अवस्थेत त्यांना एकरूपतेचा आनंद मनमुराद लुटता येतो. असा सत्-चित्-आनंदाचा अनुभव जे घेतात, ते त्या अवस्थेतून परत लौकिक जगात येतात आणि आपला अनुभव शब्दात मांडू लागतात, तेव्हा मिलनाचे सुख कोणत्या भाषेत सांगणार?

ज्ञानेश्वर माउलींनी देखील म्हटले आहे की,

‘अर्जुना तो भक्त। तोचि योगी तोचि मुक्त।

तो वल्लभा मी कांत। ऐसा पढिये (प्रेम)’

माणसामाणसांतला प्रेमभाव नात्यांनी बांधला जातो. स्त्री पुरुषातील प्रेमाची परिणती उत्कट मिलनाची असते. दोन जीव कायेने, मनाने एकरूप होतात. राम सीतेचे, कृष्ण राधेचे, यातून गोपींची भक्ती, राधाकृष्णाचे प्रेम आकाराला येते. ज्ञानेश्वरांपासून तुकारामांपर्यंत सर्व संतांनी विरहिण्या, विरहगीते रचली आहेत. ती या मधुराभक्तीचेच प्रतीक आहेत. आध्यात्मिक एकात्मतेनंतर ईश्वरापासून विलग होण्याचा अनुभव ‘विरह’ ही मधुराभक्तीची नस आहे.

सूरदासासारखा अंध कवी म्हणतो,

‘जैसे मानु बिना नहीं जानत अंतर कौ अनुराग।

सूरदास प्रभू करै कृपा जब तब तै देह सुराग।’

हा अविनाशी प्रियकर खरं तर निर्गुण, निराकार आहे. संत सगुण आणि देहधारी आहेत म्हणून त्यांना त्याची ओढ वाटते. प्रेयसी जशी प्रियकराकडे खेचली जाते, तशी संतांची मधुराभक्ती आणि म्हणूनच माउली आपल्या विरहिणीमध्ये म्हणून गेले ‘तो एक दादुला। अद्वैत अंबुला (नवरा) परिणला, डोळा देखला।’