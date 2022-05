ई-लिलाव प्रक्रियेतील भूखंडांस १५ दिवसांची द्वित्तीय मुद्दतवाढ

पिंपरी, ता. २७ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा (पीएमआरडीए) कडून पायाभूत सोई-सुविधा निर्माण करण्याकरिता विविध प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. या विविध प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीकरिता निधी उभारणीचा स्त्रोत म्हणून प्राधिकरणाच्या जमीन संचयातील सुविधा भूखंड ई-लिलाव (E-auction) पद्धतीने दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्याने खासगी विकसकांना देण्यासाठी पीएमआरडीए कार्यालयाकडून भूखंडाचे जाहीर ई-लिलावाची प्रक्रिया केली जात आहे.

भूखंडाचा वापर त्याच्या अनुज्ञेय वापरासाठी (Permission Uses) आरक्षित करण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये ई-लिलाव प्रक्रियेद्वारे गावामध्ये शाळा, दवाखाने, क्रीडांगण, व्यायामशाळा, पोस्ट कार्यालय, पार्किंग, कचरा व्यवस्थापन, जलशुद्धीकरण केंद्र आदी सुविधा निर्माण करणेसाठी जास्तीत जास्त नागरिकांनी सहभागी व्हावे. भूखंडाची किंमत व इतर सर्व सविस्तर माहिती वेबसाइट eauction.gov.in वर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. वेबसाईटवर निविदाधारक यांच्यासाठी २६ मे २०२२ पासून मुदतवाढ देऊन नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. निविदा सादर करण्यास ९ जून २०२२ पर्यंत कागदपत्रे व शुल्क भरण्यासाठी मुदत आहे. निविदा माहिती बैठक ३० मे २०२२ रोजी दुपारी ३ वाजता तिसरा मजला, पीएमआरडीए आकुर्डी कार्यालयामध्ये आयोजित केली आहे. निविदेची ई-लिलाव प्रक्रिया (Live e-Auction) १६ जून २०२२ रोजी सकाळी ११ वाजता करण्यात येणार आहे. तरी eauction.gov.in या वेबसाइट वर ई-लिलाव प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट भूखंडाची किंमत व इतर सर्व सविस्तर माहिती उपलब्ध आहे.

नोंदणी कशी करावी-

प्रथम वेबसाइटला भेट दिल्यानंतर Bidder enrolment Complet regitation and login with DSC apply for plot Submit document and 2% EMD of plot basic price (Online or DD) After Appoval login and particifate the Live Auction