पुनावळे, ताथवडे, वाकडची कोंडी कधी फुटणार?
अश्विनी पवार ः सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. ८ ः कात्रज-देहूरोड बाह्यवळण मार्गावरील ताथवडे आणि पुनावळे येथे अरुंद भुयारी मार्गांमुळे वाहतूक कोंडीचे होते. वाकड, भूमकर चौक येथील भुयारी मार्गही अपुरे पडत असल्याने कोंडी फोडण्यासाठी किवळे जंक्शन- नऱ्हे अशा एलिव्हेटेड कॉरिडॉरचा प्रस्ताव गेल्या दोन वर्षांपासून मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने पाठविलेल्या प्रस्तावावर वाहतूक मंत्रालयाने निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे आणखी काही वर्षे तरी पुनावळे - ताथवडे - वाकड येथील कोंडी फुटणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पिंपरी चिंचवड शहरातून हिंजवडी आयटी पार्ककडे जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. या भुयारी मार्गांचा वापर करतात. भुयारी मार्ग सुस्थितीत नसल्याने कायमच कोंडी होते. वाकड, पुनावळे, ताथवडे वेगाने विकसित होत असल्याने लोकसंख्याही वाढत आहे; परिणामी वाहने वाढत आहेत. अरुंद भुयारी मार्ग, खराब सेवा रस्त्यांमुळे नागरिक अनेक तास कोंडीत अडकतात.
काही वेळा अवजड वाहने भुयारी मार्गात अडकल्याने स्कूल बसही अडकतात. त्यामुळे मुलांना होणारा त्रास, कर्मचाऱ्यांना होणारा उशीर, वाया जाणारा वेळ व इंधन, त्यातून होणारे प्रदूषण अशा कारणांमुळे भुयारी मार्ग विकसित करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
किवळे ते वाकड दरम्यानच्या सेवा रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने गेल्या वर्षांपासून हाती घेतले आहे. त्याची वर्क ऑर्डरही आली आहे. मात्र हे काम अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. या रस्त्यांच्या कामाची वर्क ऑर्डर आलेली आहे. रुंदीकरणाचे काम सुरू असल्याने या रस्त्यांची डागडुजीही झालेली नाही. परिणामी, बरेच खड्डे पडले आहेत. त्याचा वाहनचालक, नागरिकांना त्रास होतो.
---
पुनावळे, ताथवडे येथील भुयारी मार्ग तसेच या भागातील सेवा रस्त्यांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. सेवा रस्त्यांची कामे खरे तर उन्हाळ्यातच सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र, पाच महिने उलटूनही स्ट्रॉर्म वॉटर लाइनचे काम झालेले नाही. भुयारी मार्गाचे काम कधी सुरू होणार याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडे उत्तर नाही. त्यामुळे येथील रस्ते कधी सुधारणार, वाहतूक कोंडी केव्हा फुटणार याबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम आहे.
- विठ्ठल बराळ, आयटी कर्मचारी, पुनावळे
---
कंत्राटदाराला सेवा रस्त्यांच्या कामांची मुदत २०२७ पर्यंत देण्यात आली आहे. रस्त्याचे काम सुरू झाले आहे, तसेच कात्रज - देहूरोड बाह्यवळण मार्गावरील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी किवळे जंक्शन ते नऱ्हे दरम्यान एलिव्हेटेड कॉरिडॉरचा प्रस्ताव तयार केला आहे. तो दोन वर्षांपूर्वीच मंजुरीसाठी रस्ते व वाहतूक मंत्रालयाकडे पाठविला आहे.
- संजय कदम, प्रकल्प संचालक , भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण
---
