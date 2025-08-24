‘राष्ट्रकुल’साठी बेंद्रे यांची निवड
पिंपरी-चिंचवड

‘राष्ट्रकुल’साठी बेंद्रे यांची निवड

Published on

पिंपरी, ता. २४ ः राष्ट्रकुल भारोत्तलन (वेटलिफ्टिंग) अजिंक्यपद स्पर्धेसाठी तांत्रिक अधिकारी म्हणून प्रशांत बेंद्रे यांची निवड झाली आहे. ही स्पर्धा राष्ट्रकुल भारोत्तलन महासंघ व भारतीय भारोत्तोलन महासंघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने अहमदाबाद येथे ३० ऑगस्ट २०२५ चालणार आहे. या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत ३० देशांमधून ३५० पेक्षा अधिक खेळाडू सहभागी होत आहेत. बेंद्रे यांनी आतापर्यंत २५ पेक्षा अधिक राष्ट्रीय स्पर्धा तसेच ४ आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये देशाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. सध्या टाटा मोटर्समध्ये ते कार्यरत असून राष्ट्रीय खेळाडू म्हणून त्यांची ओळख आहे.
PNE25V42969

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Marathi News Esakal
www.esakal.com