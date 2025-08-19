रेल्वे सेवा विस्कळित
पिंपरी ः मुंबईतील मुसळधार पावसामुळे पुणे रेल्वे वाहतूक सलग दुसऱ्या दिवसी विस्कळित झाली. त्यामुळे दररोज प्रवास करणाऱ्या हजारो प्रवाशांची गैरसोय झाली. नागरिकांना खासगी वाहनांनी, एसटी बसने प्रवास करावा लागला. पुण्याहून मुंबईला जाणाऱ्या आणि मुंबईवरून पुण्याला येणाऱ्या काही रेल्वे रद्द करण्यात आल्या. लांब पल्याच्याही अनेक गाड्याही रद्द करण्यात आल्या. तर काही रेल्वे पनवेल आणि पुण्यापर्यंत धावल्या. त्यामुळे या ट्रेनने आलेल्या प्रवाशांना पुढील प्रवास खासगी वाहनांनी करावा लागला. पुण्यावरून सुटणारी डेक्कन एक्स्प्रेस, इंटरसिटी एक्स्प्रेस आणि इंद्रायणी एक्स्प्रेस या गाड्या रद्द झाल्या.
------------
मी मुंबईला कामाला असल्यामुळे दररोज पुणे-ते मुंबई प्रवास करतो. मी सकाळी सिंहगड एक्स्प्रेसने मुंबईला गेलो. पण, तेथे गेल्यावर काम होणार नसल्याचे कळले. सकाळी ११ वाजता मुंबईवरून निघालो. रेल्वे बदलत बदलत सायंकाळी सहा वाजता पुण्यात आलो. दररोज पुणे-मुंबई प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचे प्रचंड हाल झाले.
- अशोक तांदळे, प्रवासी
-------
आज (बुधवारी) या एक्स्प्रेस राहणार रद्द
- छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते पुणे जंक्शन - डेक्कन एक्स्प्रेस (११००७)
- छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते पुणे जंक्शन - इंटरसिटी एक्स्प्रेस (१२१२७)
- छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते पुणे जंक्शन - इंद्रायणी एक्स्प्रेस (२२१०५)
- पुणे ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस - प्रगती एक्स्प्रेस (१२१२६)
- पुणे ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस - डेक्कन क्वीन एक्स्प्रेस - (१२१२४)
----------
