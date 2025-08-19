पीएमपीच्या अनेक फेऱ्या रद्द
पिंपरी ः सतत पडणारा पाऊस, रस्त्यावरील खड्डे आणि वाहतूक कोंडी यामुळे पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपीएमएल) बसचे वेळापत्रक कोलमडले आहे. सोमवारी आणि मंगळवारी झालेल्या पावसामुळे अनेक मार्गावरील बस फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे नागरिकांना बसची तासन्तास वाट पाहावी लागली. कोलमडलेल्या वेळापत्रकामुळे विद्यार्थी, चाकरमान्यांची गैरसोय झाली. पावसामुळे रस्त्यांची चाळण झाली आहे. यामुळे शहरातील वाहतूक संथ गतीने सुरू आहे. तसेच जुना पुणे- मुंबई महामार्ग, पुणे-अहिल्यानगर महामार्ग, पुणे-बंगरुळ महामार्ग यासह पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील अंतर्गत रस्त्यावर प्रचंड वाहतूक कोंडी होत आहे. पुणे,
मी हडपसरला जाण्यासाठी वाकडेवाडी स्थानकावर थांबलो होतो. पण, नेहमी पेक्षा बस संख्या कमी होती. त्यामुळे येणाऱ्या सर्व बस भरून येत होत्या. बससाठी बराच वेळा थांबावे लागले.
- अनिकेत मोरे, प्रवासी
पावसामुळे पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरात वाहतूक कोंडी होत आहे. त्यामुळे बस वेळेत जात नाहीत. बऱ्याच वेळा बसला खूप उशीर होणार असल्याने फेरी रद्द करावी लागते. पावसामुळे सध्या बसचे नियोजन करताना थोड्या अडचणी येत आहेत. पण, आम्ही जास्तीत जास्त बस मार्गावर सोडण्याचा प्रयत्न करतोय.
- सतीश गव्हाणे, वाहतूक व्यवस्थापक, पीएमपीएमएल
