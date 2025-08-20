स्वप्नातल्या घराची एकाच छताखाली माहिती
पिंपरी, ता. २० : आपल्या स्वप्नातल्या घराची माहिती हवी आहे? तर, फक्त एक दिवस थांबा. कारण दैनिक ‘सकाळ’च्या वास्तू एक्स्पो’मधून विविध गृहप्रकल्पांची माहिती एकाच छताखाली ग्राहकांना उपलब्ध होणार आहे. ताथवडे येथील सिल्व्हर बँक्वेट येथे शनिवार (ता. २३) आणि रविवारी (ता. २४) रोजी ही संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. शहरातील तीसपेक्षा अधिक नामांकित बांधकाम व्यावसायिकांचे शंभरपेक्षा अधिक प्रीमियम प्रॉपर्टीजची माहिती या एक्स्पोमधून मिळणार आहे.
योग्य सुविधा, महामार्गासह मेट्रोचे जाळे, दर्जेदार शैक्षणिक सुविधा आदीसह विविध सुविधांनी वाकड, हिंजवडी, ताथवडे, पुनावळे, रावेत, किवळे, मामुर्डी, माण, मारुंजी, जांबे, सांगवडे, गहुंजे हा भाग विकसित होत आहे. या भागांत स्वप्नातील घर, प्रीमियम आणि लक्झरी फ्लॅट, कमर्शियल प्रॉपर्टी घेण्याचा विचार अनेक जण करत आहेत. त्यांचे स्वप्न सत्यात उतरणार आहे. घर असावं, असं प्रत्येकाला वाटतं. पण, ते कुठे घ्यावं? त्या भागाला ‘कनेक्टिव्हिटी’ आहे का? आपल्या बजेटमध्ये घर मिळेल का ? २, ३ बीएचके सोईचे, की ४ बीएचके? प्लॉट घेऊन घर बांधावे, की प्रीमियम प्रॉपर्टी शोधावी? असे एक ना अनेक प्रश्न मनात येतात. या सर्वांची उत्तरे ‘सकाळ’ वास्तू एक्स्पोमध्ये मिळणार आहेत. शिवाय, आपल्याला एकाच छताखाली अनेक बांधकाम प्रकल्पांची माहिती मिळणार आहे. आपल्या स्वप्नातील प्रॉपर्टी खरेदी करण्याची ही सुवर्णसंधी आहे.
प्रीमियम शोरूम, शॉपला मागणी
पिंपरी-चिंचवड शहराची वाढती लोकसंख्या आणि ब्रँडेड वस्तूंविषयीचे आकर्षण यामुळे बिझनेस सेक्टरमध्ये गुंतवणूक वाढत चालली आहे. उद्योजकांना आपल्या उत्पादनांचे उत्तम प्रकारे ‘प्रेझेन्टेशन’ करण्यासाठी मुख्य बाजारपेठेमध्ये ‘हाय प्रोफाइल लोकेशन’ हवे आहे. त्यासाठी रिअल इस्टेट क्षेत्रातील विकसक बिझनेस टॉवर्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस आणि मल्टिपर्पज मॉल्स यांची निर्मिती वेगाने करत आहेत. आहेत. ग्राहकांचे खरेदी व्यवहार ऑनलाइनबरोबरच ऑफलाइन होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर अनेक व्यावसायिक शोरूम स्पेस, दुकाने आणि मॉल्समध्ये जागेचा शोध घेत आहेत. त्यांच्यासाठी ‘सकाळ’ एक्स्पोमध्ये प्रीमियम शोरूम आणि शॉपची माहितीही उपलब्ध असणार आहे. तरी, उद्योजकांनी शहरातील प्राइम लोकेशनची निवड करून आपल्या व्यावसायिक वृद्धीसाठी एक्स्पोला अवश्य भेट द्यावी.
चौकट : कधी ?, कुठे ? केव्हा ? -
कधी ? : २३ व २४ ऑगस्ट
कुठे ? : सिल्व्हर बँक्वेट, ताथवडे
केव्हा ? : सकाळी ११ ते रात्री ८
प्रवेश व पार्किंग : मोफत
अधिक माहितीसाठी संपर्क : ९८८१७१८८४०
पुण्यातील कोरेगाव पार्कसारखी मध्यम आणि उच्चभ्रू राहणीमान अशी ओळख ताथवडे, पुनावळे, रावेत, वाकड आणि आजूबाजूच्या परिसराची होत आहे. या ठिकाणी चांगल्या ॲमेनिटीज उपलब्ध होत आहेत. नवी पिढीला तसेच आयटी वर्ग मोठ्या प्रमाणात असल्याने त्यांना हव्या तशा सुविधा मिळत आहेत. त्यामुळे नागरिकांकडून या भागात घर घेण्यास प्राधान्य असून त्यांना ते फायदेशीर ठरत आहे.
- श्रीकांत नगरकर, संस्थापक भागीदार, ओम डेव्हलपर्स ग्रुप.
आयटी पार्क असल्यामुळे सध्या पुनावळे, रावेत, वाकड, ताथवडे या भागात घरे घेण्यासाठी नागरिकांची मोठी पसंती आहे. या परिसरात १८ आणि २४ मीटरचे प्रशस्त रस्ते आहेत. मुंबई-पुणे महामार्गापासून दोन किलोमीटर अंतरावर दोन्ही परिसर आहेत. त्यामुळे नागरिकांना देखील ते सोयीचे होणार आहे. या पुनावळे, रावेत, वाकड या भागात आमचे प्रकल्प उभारत आहेत.
- रिषभ जैन, संचालक, विस्टेरिया प्रॉपर्टीज.
शहराची नव्याने उभारणी होत आहे. घरांची नावीन्यपणाने उभारणी होत आहे. त्यानुसार नागरिक नव्या घरांचा शोध घेत आहेत. महामार्गाला जोडून असल्याने ताथवडेसह आजूबाजूचा परिसर विकसीत होत आहे. नागरिकांनाही तिथे घरे सोयीचे होत आहे. अनेक सुविधांयुक्त असा हा परिसर आहे. आमच्या ग्रुपच्या वतीने चिंचवड भागात पुनर्विकासावर भर दिला जात आहे. नागरिकदेखील स्वतःहून संपर्क करून यासाठी पुढाकार घेत आहेत.
- प्रशांत खुळे, चेअरमन, समृद्धी ग्रुप.
