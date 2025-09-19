प्रशासनाला जाग कधी येणार?

- जयंत जाधव
पिंपरी चिंचवड उद्योगनगरीत गेल्या काही दिवसांपासून मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. त्यातच गुरुवारी (ता. १८) रात्री झालेल्या जोरदार पावसामुळे शहरातील कासारवाडीमधील लोंढेचाळ, जुन्या व नव्या सांगवीतील अनेक भागांत त्याचबरोबर पिंपळ गुरवमधील विनायकनगर भागात पाणी साचले व अनेक घरांमध्ये पाणी शिरले. त्यामुळे नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. महापालिकेच्या प्रशासकीय यंत्रणेची लक्तरे या निसर्गाच्या आघातामुळे समोर आली.
कासारवाडीतील लोंढेचाळ भागातील घरांमध्ये गुरुवारी रात्री पाणी शिरल्यानंतर त्या भागातील भाजपचेच माजी नगरसेवक माऊली थोरात रातोरात नागरिकांना घेऊन महापालिकेत गेले व आयुक्त शेखर सिंह यांच्याकडे तक्रार केली. आयुक्तांनीही तातडीने लक्ष घालून संबंधित अधिकाऱ्यांना पाहणी करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार आज शुक्रवारी अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील यांनी लगबगीने कासारवाडीतील लोंढेचाळ आदी भागाची पाहणी केली.
जुन्या सांगवीतील मुळानगर भागामधील पंपिंग स्टेशन येथील वाहिनी तुंबल्याने माहेश्वरी चौक, संविधान चौक, ममतानगर रस्ता, मुळा नदी किनारा रस्ता, संगमनगर, पवनानगर, जयमालानगर या परिसरात पाणी साचले. मुख्य रस्त्यासह गल्ल्यांमध्ये हीच स्थिती होती. तर अनेक घरांमध्ये व पॅकिंगमध्ये पाणी शिरले. पिंपळे गुरवच्या विनायकनगर भागातही मोठ्या प्रमाणात पावसाचे पाणी साचले व अनेक नागरिकांच्या घरात शिरले. या भागात दर पावसाळ्यात हीच स्थिती असते.
‘नेमीच येतो पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणे पावसाळा येणार हे महापालिकेच्या प्रशासकीय यंत्रणेला म्हणजेच स्थापत्य व मैला जलनि:सारण यंत्रणेला माहीत नसते का? दरवर्षी महापालिका कोट्यवधी रुपयांची नाला दुरुस्ती व साफसफाईची कामे काढते, आयुक्तही लक्ष देऊन त्यांना या कामाबाबत आढावा बैठक घेऊन आठवण करून देत असतात. तरीही अशा पावसामुळे नागरिकांच्या घरात पाणी शिरेपर्यंत अधिकाऱ्यांना त्याचे गांभीर्य कळत नाही. याचे कारण महापालिकेत असलेली प्रशासकीय राजवट.
महापालिकेत गेल्या साडेतीन वर्षांत प्रशासकीय राजवट असल्यामुळे म्हणजेच जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी अर्थात नगरसेवक नसल्यामुळे अधिकारी राज आहे. अधिकाऱ्यांचे पगार महिन्याच्या महिन्याला नियमाने होतात. त्यांना नागरिकांची कामे झाली काय अन् न झाली काय? काही तोशीस लागत नाही. नगरसेवकांना किमान पाच वर्षांनी लोकांसमोर मते मागायला जावेच लागते. परंतु यावेळी ही वेळ जवळपास साडेआठ वर्षांनतर येणार आहे. सांगवी भागातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे माजी नगरसेवक प्रशांत शितोळे यांनी प्रशासनाला या भागातील जुन्या सांडपाणी वाहिन्या बदलण्याची मागणी निवेदनाने केलेली होती. जुन्या सांडपाणी वाहिन्या खराब झाल्या आहेत तर त्याची माहिती महापालिकेच्या जलनि:सारण विभागाकडे नसते का? जर नसेल व लोकप्रतिनिधी, नागरिक मागणी करत असल्यावर तरी अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच प्रशासनाला जाग कधी येणार? असे खेदाने म्हणावे लागते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.