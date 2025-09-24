क्राइम
शेअरच्या नावाखाली ३३ लाखांची फसवणूक
पिंपरी ः ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंगमध्ये मोठा नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून एका व्यक्तीची ३३ लाख १२ हजार रुपयांची आर्थिक फसवणूक करण्यात आली. ही घटना संभाजीनगर, चिंचवड येथे घडली.
या प्रकरणी राजदत्त वसंतराव घोडके (वय ५३, संभाजीनगर, चिंचवड) यांनी निगडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार राजेश शर्मा, दीक्षा पंडित, अर्जुन हिंदुजा, ईशानी मेहता आणि बँकेच्या विविध खातेधारकांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींनी फिर्यादींना दोन व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये फेसबुक लिंकद्वारे जोडले गेले. या ग्रुपमधील ॲडमिन आणि सहाय्यकांनी फिर्यादींना दोन ॲप्स डाउनलोड करायला लावले. या ॲप्सद्वारे फिर्यादींकडून रक्कम जमा करून घेतली.
तरुणीची साडेसात लाखांची ऑनलाइन फसवणूक
पिंपरी ः अज्ञात व्यक्तींनी व्हॉट्सअॅप आणि टेलिग्राम ॲप्सद्वारे टास्क देऊन एका महिलेची ७ लाख ६८ हजार ३२ रुपयांची आर्थिक फसवणूक केली. ही घटना पिंपरी येथे घडली. याप्रकरणी २८ वर्षीय तरुणीने संत तुकारामनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार दोघांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपीने फिर्यादीला व्हॉट्सअॅपवर एक लिंक पाठवून त्यांना टेलिग्राम ॲपवर जॉईन होण्यास सांगितले. टेलिग्राम ग्रुपमध्ये जॉईन झाल्यानंतर लिव्हिना नाव सांगणाऱ्या अनोळखी महिलेने फिर्यादीला वेगवेगळे टास्क दिले. या टास्कसाठी फिर्यादीला विविध बँक खात्यांवर आणि क्यूआर कोडवर पैसे भरण्यास सांगून त्यांची फसवणूक केली.
बँक खाते हॅक करून २४ लाखांना गंडा
पिंपरी ः अज्ञात व्यक्तीने ज्येष्ठ नागरिकाचा मोबाईल हॅक करून त्यांच्या बँक खात्यातून २४ लाख ३५ हजार ५८३ रुपये दुसऱ्या खात्यात वळवून आर्थिक फसवणूक केली. ही घटना सोळू (ता. खेड) येथे घडली. या प्रकरणी विठ्ठल निवृत्ती ठाकूर (वय ७०, रा.सोळू, ता. खेड) यांनी आळंदी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार अज्ञात व्यक्तीच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अज्ञात आरोपीने फिर्यादीचा मोबाईल हॅक केला आणि त्यांच्या परवानगीशिवाय एचडीएफसी बँकेच्या खात्यातील ७० लाख रुपयांची मुद्दल आणि ६ लाख ६३ हजार ९१६ रुपयांचे व्याज फिर्यादीच्या बचत खात्यात वळविले. त्यानंतर, ५ सप्टेंबर आणि ६ सप्टेंबर रोजी फिर्यादीच्या खात्यातून एकूण २४ लाख ३५ हजार ५८३ रुपये वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये वळते केले.
फॉरेक्स ट्रेडिंगच्या नावाखाली ७४ लाखांची फसवणूक
पिंपरी ः एका व्यक्तीची टेलीग्राम ॲपद्वारे बनावट फॉरेक्स अकाऊंट उघडून ७४ लाख ८३ हजार रुपयांची आर्थिक फसवणूक केल्याची घटना समोर आली आहे. ही घटना दिघी-आळंदी रोड, दिघी येथे घडली.
या प्रकरणी मयूर शांताराम जाधव (वय ३८, रा. दिघी-आळंदी रोड, दिघी) यांनी दिघी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. आरोपींमध्ये लँडप्राईम सीएस कंपनीचे टेलिग्राम ॲप चालवणारे चालक, वैयक्तिक मार्गदर्शन करणारी आहाना गुप्ता नावाची महिला आणि पैसे पाठवलेल्या बँक खातेधारकांचा समावेश आहे. फिर्यादींना लँडप्राईम सीएस कंपनीच्या टेलिग्राम ॲप चॅनेलवरून अनोळखी व्यक्तींनी संपर्क साधला. त्यांनी फिर्यादीचे बनावट फॉरेक्स अकाऊंट उघडून त्यात जास्त परतावा देण्याचे आमिष दाखविले.
जास्त परताव्याचे आमिष, २५ लाखांची फसवणूक
पिंपरी ः ऑनलाइन गुंतवणुकीवर जास्त परतावा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून एका व्यक्तीची २५ लाख १९ हजार रुपयांची फसवणूक केली. ही घटना नवी सांगवी येथील कृती निवास, समतानगर येथे घडली. या प्रकरणी ईश्वर भटू देवरे (वय ५५, रा. नवी सांगवी) यांनी सांगवी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार ईश्वरी नाबर, संतोष चौधरी, एम. स्टॉक कस्टमर सर्व्हिस, मनीष जैन आणि इतर अज्ञात व्यक्तींच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एम स्टॉक कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी फिर्यादीशी व्हॉट्सअॅपद्वारे संपर्क साधला आणि त्यांना कंपनीमध्ये गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले. आरोपींनी वेळोवेळी खात्याचे तपशील देऊन शेअर बाजारात गुंतवणुकीवर अधिक परतावा मिळवून देण्याचे अमिष दाखविले.
मोबाईल हॅक करून आठ लाखांची फसवणूक
पिंपरी ः ट्रॅफिक चलनची पीडीएफ फाइल पाठवून एका व्यक्तीचा मोबाईल हॅक करून त्यांच्या खात्यातून आठ लाख रुपये इतर खात्यांत ट्रान्सफर करून फसवणूक करण्यात आली आहे. चाकण येथील ऐश्वर्या अंगण सोसायटी येथे ही घटना घडली.
या प्रकरणी मिलिंद लीलाधर ढोले (वय ४५, रा.चाकण, ता.खेड) यांनी चाकण पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. या गुन्ह्यात अनोळखी व्यक्ती विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फिर्यादीच्या व्हॉट्सअॅप मोबाईल क्रमांकावर अज्ञात व्यक्तीने एपीके फाइल पाठवली. ही फाइल उघडताच फिर्यादीचा मोबाईल हॅक झाला आणि त्यांच्या संमतीशिवाय खात्यातून एकूण आठ लाख रुपये इतर खात्यात ट्रान्सफर केले गेले.
गांजा बाळगणाऱ्या तरूणास अटक
पिंपरी ः बेकायदेशीररित्या विक्रीसाठी गांजा बाळगल्याप्रकरणी एका तरुणाला अटक करण्यात आली. ही कारवाई मंगळवारी (ता.२३) देहूरोड येथील शिवाजीनगरमध्ये करण्यात आली. कार्तिक सुनील कुंभार (वय २३, रा. देहूरोड) असे अटक केलेल्या तरुणाचे नाव आहे. या प्रकरणी पोलिस शिपाई शुभम बावणकर यांनी देहूरोड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. शिवाजीनगर, देहूरोड येथे एक तरुण गांजा विक्रीसाठी येणार असल्याची माहिती देहूरोड पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी कारवाई करत कार्तिक कुंभार याला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून ३१ हजार ५५० रुपये किंमतीचा ६३० ग्रॅम गांजा जप्त केला.
अमली पदार्थ प्रकरणी दोघांना अटक
पिंपरी ः वाकड येथे दोन व्यक्तींना बेकायदेशीररित्या एमडी (मेफेड्रोन) पावडर बाळगल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. ही कारवाई मंगळवारी (ता.२३) दुपारी वाकड येथील रोलेक्स रोड, पाण्याच्या टाकीसमोरील रस्त्यावर करण्यात आली. प्रवीण (वय २१, रा. वडगाव मावळ) आणि जमीर खान (वय ३२, रा. थेरगाव) यांना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणी सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक संदीप गवारी यांनी वाकड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
आरोपी प्रवीण याच्याकडे एक लाख तीन हजार दोनशे रुपये किंमतीची ११.८४ ग्रॅम एमडी (मेफेड्रोन) पावडर आणि पंधरा हजार रुपये किमतीचा एक मोबाईल फोन सापडला. तर आरोपी जमीर खान याच्याकडे ८४ हजार १९० रुपये किमतीची ९.१४ ग्रॅम एमडी (मेफेड्रोन) पावडर आणि २० हजार रुपये किमतीचा एक मोबाईल फोन आढळला. दोन्ही आरोपींनी संगनमत करून एमडी (मेफेड्रोन) पावडर बेकायदेशीरपणे विक्रीसाठी बाळगल्याचे निष्पन्न झाले.
