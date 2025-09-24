राज्य सरकारने मराठवाड्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा
पिंपरी, ता. २४ ः मराठवाडा व विदर्भातील पूर परिस्थिती भीषण आहे. केवळ गेलेल्या पिकांचे पंचनामे करून उपयोग नाही. या पुराच्या पाण्यात गुर ढोरंही वाहून गेली आहेत. त्याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. पुरामुळे माती वाहून गेली आहे. त्यामुळे, रब्बीची पेरणी होणार नाही. मात्र, तरीही राज्य सरकारने अद्याप ओला दुष्काळ जाहीर केलेला नाही, अशी टीका खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी सरकारवर केली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी बुधवारी (ता.२४) पिंपरीत पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. डॉ. कोल्हे म्हणाले, ‘‘ज्यांचे सर्वस्व वाहून गेले. त्यांना केवळ एकरी साडेतीन हजार नुकसान भरपाई मिळते. त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करतानाचे पोस्टर सगळ्यांनी पाहिले. मात्र, शेतकऱ्यांच्या भाजीच्या देठाला धक्का लागू नये, या शिवरायांच्या विचारांचे पालन करताना सरकार कुठेच दिसत नाही.’’
जीएसटी कमी केला. हा केंद्र सरकारचा प्रचाराचा एक भाग आहे. हा कर लागू करणारेही भाजप सरकारच होते. जीएसटीचे सुरवातीला चार स्लॅब होते. त्यातील दोन स्लॅब कमी केले आहेत. त्यामुळे मधल्या काळात अतिरिक्त कराचा भार नागरिकांवर पडला, त्याला कोण जबाबदार आहे ? जेव्हा, त्याचे विपरीत परिणाम उत्पादन क्षेत्रावर पडायला लागले. तेव्हा, ही उपरती झाली आहे, अशी टीकाही त्यांनी यावेळी केली.
