जुना उर्से टोलनाका परिसरात अनधिकृत पार्किंग
सोमाटणे, ता. २४ ः जुना उर्से टोलनाका येथे कारवाईसाठी बसवलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यालगत अवजड वाहनचालकांनी अनधिकृत पार्किंग केली आहे.
उर्से टोलनाक्याच्या स्थलांतराबरोबर महामार्ग पोलिस संरक्षण यंत्रणाही नवीन टोलनाक्यावर स्थलांतरित करण्यात आली. परिणामी येथे कारवाईसाठी पोलिस यंत्रणा नसल्याने वाहतूक नियम मोडणाऱ्यांची संख्या कायमच आहे. वाहनचालकांवरील कारवाईसाठी आयटीएमएस प्रणालीव्दारे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले. परंतु अनेक वाहनचालक या प्रणालीकडे दुर्लक्ष करून वाहतूक नियमाचे उल्लंघन करतात. अवजड वाहनचालकांनी तर जुना टोलनाका येथे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांलगत रस्त्यावरच वाहने उभी करण्यासाठी वाहनतळ केले आहे. यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होऊन अपघाताची तसेच दुर्घटना घडण्याची शक्यता आहे.
आयटीएमएस प्रणालीमुळे वाहनचालकांनी वाहतूक नियमाचे उल्लंघन केल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई होतेच, यातून कोणाचीही सुटका होत नाही.
-दीपक जोशी, पोलिस उपनिरीक्षक.
उर्से ः सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यालगत रस्त्यावर उभी केलेली अवजड वाहने.
