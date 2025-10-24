दिवाळी पाडवा, भाऊबीज शहरात उत्साहात साजरी
पिंपरी, ता. २४ ः शहरात दिवाळी पाडवा आणि भाऊबीज हे सण उत्साहात साजरे करण्यात आले. दिवाळीत लक्ष्मीपूजनानंतर बलिप्रतिपदा येते. हा दिवस कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा म्हणूनही ओळखला जातो. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी भाऊबीज हा बहिण भावाच्या नात्याचा सण साजरा केला जातो.
पती पत्नीच्या नात्यातील प्रेम द्विगुणित करणारा सण म्हणजे पाडवा. या दिवशी पत्नी पतीला ओवाळते, तर पती पत्नीला भेटवस्तू देतो. शहरातील व्यापाऱ्यांनीही चोपड्यांचे पूजन केले. काही ठिकाणी परंपरेप्रमाणे घरातील वाहनांचीही पूजा करण्यात आली. दुसरा दिवस म्हणजे भाऊबीजेचा. घरातील दिवाळसण उरकून महिला माहेरी निघाल्या, तर नवीनच लग्न झालेल्या बहिणीला आणण्यासाठी भाऊ उत्सुक होते. माहेरी आलेल्या मुलीला, बहिणीला तसेच पाडव्यानिमित्त बायकोला भेटवस्तू घेण्यासाठी ग्राहकांनी बाजारात मोठी गर्दी केली होती. यानिमित्ताने वाहने, स्मार्टफोन, दागिने, स्मार्टवॉच, तयार कपडे यांच्यासह भेटवस्तूंची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करण्यात आली. त्यामुळे बाजारपेठांमध्ये मोठी गर्दी दिसून आली.
दाराभोवती काढण्यात येणाऱ्या रांगोळ्या, त्याभोवती तेवणारे दिवे, घरोघरी आलेले पाहुणे, गोडाधोडाचा स्वयंपाक, एकत्रितरीत्या केले जाणारे बेत अशा वातावरणात नागरिकांनी आनंदाने दिवाळी साजरी केली. शहरातील विविध बागा, मंदिरे याठिकाणी दिवाळीनिमित्त दीपोत्सवाचे मोठ्या प्रमाणावर आयोजन करण्यात आले होते. विविध संस्था व संघटनांकडून दिवाळी पहाटचे सांगितीक कार्यक्रमही मोठ्या प्रमाणावर पार पडले. या सर्व कार्यक्रमांना नागरिकांनी सहकुटुंब हजेरी लावली. त्यामुळे दिवाळीतील चार दिवस शहरात चैतन्यमयी वातावरण दिसून आले.
दरम्यान, मंगळवारी (ता.२१) लक्ष्मीपूजन झाल्यानंतर शहरातील अनेक नागरिक आपल्या मूळ गावी गेले. त्यामुळे लक्ष्मीपूजनानंतरचे दोन्ही दिवस गाड्यांना मोठ्या प्रमाणावर गर्दी दिसून आली.
