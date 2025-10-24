लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी २६ आगीच्या घटना
पिंपरी, ता. २४ : पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीत लक्ष्मीपूजनच्या दिवशी मंगळवारी (ता. २१) आगीच्या २६ घटनांची नोंद झाली. महापालिकेची अग्निशमन यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आलेली असल्याने आगीवर वेळेत नियंत्रण मिळविणे शक्य झाले. दिवाळीत आगीच्या घटनांची शक्यता लक्षात घेता अग्निशामक विभागाने मुख्य अग्निशमन केंद्रासह उपकेंद्र तसेच इतरही विविध ठिकाणी अग्निशमन वाहने तैनात ठेवली आहेत. मंगळवारी (ता. २१) आगीचा पहिला कॉल सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास चिखली परिसरातून प्राप्त झाला. पवार वस्ती चौक येथे आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले. त्यानंतर रात्री साडेबारापर्यंत सर्वाधिक कॉल आले. यात काही ठिकाणी उंच इमारतींमध्ये आग लागल्याचे प्रकार घडले. चिंचवड येथील एम्पायर स्क्वेअर या इमारतीच्या सतराव्या मजल्यावर व वाकड येथील एका सोसायटीच्या आठव्या मजल्यावर लागलेल्या आगींवर जवानांनी नियंत्रण मिळवले. पहाटे साडेचार वाजता रहाटणी फाटा येथील गजानन नगर येथे आग लागल्याचा कॉल होता. दरम्यान, महापालिका आयुक्तांच्या बंगल्याजवळ मंगळवारी रात्री झाड कोसळल्याची घटना घडली. अग्निशामक दलाच्या जवानांनी तत्काळ धाव घेत झाड हटवून वाहतूक सुरळीत केली.
-------------------------------
या ठिकाणी घडल्या आगीच्या घटना
चिखली पवार वस्ती चौक, अजमेरा पिंपरी, पिंपळे गुरव, विशालनगर, भोसरी, एम्पायर स्क्वेअर, चिंचवड, क्रांतिवीर नगर, थेरगाव, दिघी, वाकड, प्राधिकरण, निगडी, चिंचवड स्टेशन, काटे वस्ती, पिंपळे सौदागर, काळभोरनगर, बिजलीनगर, एचए मैदान, पिंपरी, विशालनगर, पिंपळे निलख, भोसरी एमआयडीसी, कासारवाडी रेल्वे फाटक, मोशी, ओंकार कॉलनी, पिंपळे गुरव, रावेत, काटेपुरम चौक, पिंपळे गुरव, गजानननगर, रहाटणी फाटा.
---------------------
