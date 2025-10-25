पियुष पांडे लेख
जाहिरात नव्हे सांस्कृतिक क्षणांचे निर्माते
अॅडगुरू असे अढळ स्थान निर्माण केलेल्या पियुष पांडे यांचे निधन झाले. भारतीय जाहिरात क्षेत्रासाठी त्यांनी दिलेले योगदान, त्याचा देशातच नव्हे तर जागतिक पातळीवर उमटलेला ठसा याविषयी.
समीर देसाई
पियुष पांडे यांच्या निधनामुळे भारतीय जाहिरात क्षेत्राने एक महान द्रष्टा गमावला आहे. त्यांनी केवळ त्यांच्याच काळातील नव्हे तर अनेक पिढ्यांना प्रेरित केले. त्यांच्या योगदानामुळे या क्षेत्रातील अनेक व्यावसायिकांना आपला लौकिक आणि आत्मविश्वास उंचावता आला.
त्या काळात भारतीय जाहिरात क्षेत्रावर पाश्चिमात्य विचारसरणी आणि अभिव्यक्तीचा पगडा होता. तेव्हा पियुष पांडे यांनी भारतीय जाहिरात क्षेत्राला स्वतःची भाषा, उक्ती तसेच भक्कम मनोबल मिळवून दिले. इंग्रजी भाषेला पहिले प्राधान्य देणाऱ्या जाहिरात संस्थांची प्रतिमा त्यांच्यामुळे बदलली. त्यामुळे भारतातील रस्तोरस्ती, घरोघरी अन्् ह्रदयातून व्यक्त होणारी बोली तसेच भावभावना या क्षेत्रात उमटू लागली.
चल मेरी लुना, फेव्हीकॉल का जोड जो कभी टुटेगा नही, कुछ खास हो जाए जिंदगी में तसेच अपना वाला ब्लू या ओळी केवळ जाहिरातींची घोषवाक्ये नव्हे तर सांस्कृतिक क्षण ठरले. आज आपण ज्या अभिमानाने भारत असे म्हणतो त्या देशातील हास्य, संघर्ष, आकांक्षा अन् उत्सवाशी या क्षेत्राचे नाते जडले.
तो काळ असा होता जेव्हा मार्केटिंगसाठी ८५ टक्के आर्थिक तरतूद माध्यमांच्या वाट्याला येत होती. अशा काळात जाहिरात एजन्सीच्या भूमिकेची व्याख्या त्यांनी नव्याने केली. केवळ माध्यमांमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांमुळे नव्हे तर कल्पनेमुळे ब्रँड निर्मिती होते हा मुद्दा त्यांनी भारतीय उद्योगांच्या लक्षात आणून दिला. ऑग्लीव्हीमधील त्यांच्या नेतृत्वामुळे भारत या ब्रँडचा दर्जा उंचावण्यात या संस्थेचा आवाज, लौकिक आणि प्रभाव निर्णायक ठरला.
काळाच्या ओघात माध्यमांमध्ये उत्क्रांती झाली, ग्राहकांमध्ये परिवर्तन झाले, महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ब्रँडनिर्मिती कल्पनेच्या पलिकडे बदलली. त्यानंतरही पियुष पांडे यांनी आश्वासक सातत्य म्हणून आपले स्थान अढळ ठेवले. भारताच्या भावभावनांबरोरील नाते कदापि न विसरणारा एक कथाकार म्हणून त्यांचे नाव कायम राहिले. कान्समध्ये वर्षानुवर्षे ते केंद्रस्थानी राहिले. त्यांचे हे स्थान भारतीय जाहिरात क्षेत्राच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवलेल्या आम्हाला सर्वांसाठी विलक्षण अभिमानास्पद ठरले. भारतीय कल्पना, संस्कृती आणि कला जागतिक पातळीवर तोडीस तोड असल्याची सिद्धता त्यामुळे झाली. आपल्या कल्पना जागतिक व्यासपीठावर झळकण्याच्या क्षमतेच्या आहेत असा प्रतिध्वनी त्यांच्या रूपातून घुमत राहील.
पियुष पांडे यांनी केवळ जाहिरात मोहिमा नव्हे तर भारतीय आत्मविश्वासाची निर्मिती केली. स्वप्न पाहणाऱ्या, आपला आवाज लेखणीतून कल्पकतेने साकारणाऱ्या पिढ्यांना त्यांच्यामुळे लाभला. त्यांचा स्पर्श लाभलेल्या प्रत्येक मोहिमा अन्् बोधचिन्हांच्या रूपाने निर्माण झालेला वारसा चिरंतन आहे. भारतीय जाहिरात क्षेत्राला उत्तुंग भरारी दिलेल्या पियुष पांडे यांना विनम्र आदरांजली.
----
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.