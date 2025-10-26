उद्योगनगरीची वाहनखरेदी सुसाट

पिंपरी, ता. २६ : वाहनांवरील जीएसटी दरात १० टक्के झालेली कपात, झटपट उपलब्ध होणारे कर्ज आणि स्वतःचे वाहन जीवनशैलीचा बनलेला अविभाज्य भाग यामुळे वाहन खरेदीचे आकडे दरवर्षी नवे विक्रम नोंदवित आहेत. यंदाही दिवाळीच्या मुहर्तावर पिंपरी चिंचवडकरांनी वाहन खरेदीला पसंती दिली. त्यामुळे शहरात नव्याने १३ हजार १४५ वाहनांची नोंद झाली आहे. हे प्रमाण मागील वर्षीपेक्षा जवळपास दुप्पट आहे.
दिवाळीत प्रामुख्याने विशेषतः पाडव्याच्या दिवशी वाहन, वस्तू खरेदी शुभ मानली जाते. हा मुहूर्त साधत अनेक जण घर, सोने, वाहन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांची खरेदी करतात. पण, वाहनांना क्रमांक मिळण्यासाठी आणि नोंदणी प्रक्रिया करण्यासाठी दोन ते तीन दिवसांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे मुहूर्तावर वाहन घरी नेण्यासाठी काही दिवस आधीच बुकिंग होते. यंदा १३ ते २४ ऑक्टोबर या कालावधीत पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात १३ हजार १४५ वाहनांची नोंद करण्यात आली आहे. वाहनांची नोंदणी आणि इतर माध्यमातून पिंपरी चिंचवड आरटीओला ६२ कोटी ५७ लाख ९९ हजार ८७३ रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. दरवर्षी पाडव्याच्या मुहूर्तावर सरासरी पाच ते सात हजार वाहनांची नोंद होते. यामध्ये सर्वाधिक संख्या ही दुचाकींची असते. यंदाही दुचाकींचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
सवलतींचा वर्षाव
वाहन खरेदीसाठी नागरिकांना आकर्षित करण्यासाठी वाहन विक्रेत्यांकडून आकर्षक योजना जाहीर करण्यात आल्या होत्या. शून्य डाऊन पेमेंट, आकर्षक ईएमआय, दुचाकीवर विमा, हेल्मेट, ॲक्सेसरिज मोफत तर काही ठिकाणी कॅशबॅक आणि वाहनांची वॉरंटी कालावधी वाढवून देऊन ग्राहकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
आठशे इलेक्ट्रिक वाहनांची खरेदी
पर्यावरणपूरक वाहतुकीसाठी नागरिकांकडून आता इलेक्ट्रि्क वाहनांनाही पसंती दिली जात आहे. यामुळे यंदा पाडव्याच्या मुहूर्तावर शहरात ८३७ नव्या वाहनांची नोंद झाली आहे. गतवर्षी हा आकडा ६३३ होता.
वाहन आणि खरेदी
दुचाकी - ८,७७०
तीनचाकी - ३,१३१
कार - ३,१३१
मालवाहतूक वाहने - ४४२
वर्ष आणि नवी वाहनखरेदी
२०२३ - ६,०२६
२०२४ - ७,२९१
२०२५ - १३,१४५
---------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.