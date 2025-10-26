सकाळ संवाद
मेट्रोच्या कामामुळे मुख्य रस्त्याची दुरवस्था
निगडी ते बजाज ऑटो गेटसमोरील आकुर्डीमार्गे पुण्याकडे जाणारा महत्त्वाचा रस्ता खड्डेमय झाला आहे. यामुळे नागरिकांचे जीवन धोक्यात आले आहे. या मार्गावर मेट्रो मार्गाचे काम सुरू असून, त्याच्याशी संबंधित कामे धोकादायक पद्धतीने केली जात आहेत. परिणामी, संपूर्ण रस्त्याची अवस्था धोकादायक झाली आहे. खड्डे, धूळ, अनियमित वाहतूक आणि अपूर्ण रस्ते यामुळे नागरिकांना दररोज अपघात, वेळेचा अपव्यय व आरोग्यावर परिणाम अशा त्रासांचा सामना करावा लागत आहे. या मार्गावरून मोठ्या प्रमाणावर महिला दुचाकीस्वार, शालेय विद्यार्थी, वयोवृद्ध आणि सामान्य कामगार प्रवास करतात. नुकत्याच काही महिलांना खड्ड्यांमुळे अपघात होऊन गंभीर दुखापत झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत.
- सुनील कांबळे, निगडी
PNE25V62626
पथदिवे बंद असल्याने त्रास
आदर्शनगर चौक ते मुकाई चौक आणि आदर्शनगर चौक ते लीगसी एक्झोटिका सोसायटी, चंद्रभागा कॉर्नर या रस्त्यावरती ऐन रात्रीच्या वेळेला पथदिवे बंद असतात. अंधारामुळे भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ला होतो. रात्रीच्या वेळी पथदिवे बंद ठेवण्याचे विशेष कारण काय आहे समजू शकेल का? महापालिका अधिकारी या समस्येकडे वारंवार दुर्लक्ष करत आहेत. नागरिक वेळेवर कर भरत असूनही सर्वसामान्य नागरिक सुविधांपासून वंचित आहेत.
- पंढरी पुंडलिक, मोशी
PNE25V62629
शोभेच्या झाडांमुळे वाहतुकीला अडथळा
चऱ्होली बुद्रुक (बु.) ताजणे मळा आणि काळजेवाडी यांना जोडणाऱ्या ९० मीटर रुंदीच्या रस्त्यावरील डिवायडरमध्ये लावलेली शोभच्या रोपांची चांगली वाढ झाली आहे. पण, यामुळे काही समस्या निर्माण होत आहेत. वाहनचालकांच्या दृष्टीस अडथळा निर्माण होत आहे. ही रोपे रस्त्याच्या दिशेने मोठ्या प्रमाणात झुकली असून, विशेषतः वळणांवर आणि जंक्शनजवळ वाहनचालकांच्या दृष्टीस मोठा अडथळा निर्माण करत आहेत. वाढलेल्या रोपांमुळे पथदिव्यांच्या प्रकाशावर नकारात्मक परिणाम होत आहे, ज्यामुळे दृश्यमानता कमी होत आहे. रोपांमुळे रस्त्याकडेची आणि दुभाजकाची स्वच्छता व देखभाल करणे देखील कठीण झाले आहे. त्यामुळे या रोपांची तातडीने छाटणी आवश्यक आहे.
- निर्गुण थोरे, चऱ्होली
PNE25V62631
