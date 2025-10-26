गुन्हे वृत्त
भोसरीत कामगाराचा हात तुटला
पिंपरी : सुरक्षा साधनांशिवाय काम करताना एका अल्पवयीन कामगाराचा हात प्रेस मशीनमध्ये अडकल्याने त्याची चार बोटे व तळहात तुटला. ही घटना एमआयडीसी भोसरी येथील ए-वन इंजिनिअरिंग कंपनीत घडली.
या प्रकरणी अल्पवयीन कामगाराने एमआयडीसी भोसरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी कंपनीचा सुपरवायझर बालाजी आलुरे (वय ४५, रा. भोसरी) याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपी आलुरे याने फिर्यादीला कोणतीही सुरक्षा साधने न देता आणि प्रशिक्षणाशिवाय प्रेस मशिनवर कामाला लावले. काम सुरू असताना प्रेस मशिन डाय अचानक खाली आल्याने फिर्यादीचा दावा हात मशिनमध्ये अडकला. त्यामध्ये फिर्यादीच्या हाताची चार बोटे आणि तळहात तुटून गंभीर दुखापत झाली.
नेहरुनगरमध्ये तरुणावर चाकूने वार
पिंपरी : दुचाकीने कट मारल्याचा जाब विचारल्याच्या कारणावरून एका तरुणावर चाकूने वार करण्यात आली. ही घटना पिंपरीतील नेहरूनगर येथे घडली.
हितेश राकेश पारचा (रा. पत्राशेड, नेहरूनगर, पिंपरी) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. तर धीरज संदीप शिंदे (रा. विठ्ठलनगर, पिंपरी) असे या घटनेत जखमी तरुणाचे नाव असून त्यांनी या प्रकरणी संत तुकारामनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. फिर्यादी हे रस्त्याने जात असताना आरोपीने त्यांना दुचाकीचा कट मारला. याबाबत फिर्यादीने त्याला जाब विचारला असता आरोपीने शिवीगाळ करून फिर्यादीच्या डोक्यावर चाकूने वार केला.
जुगार प्रकरणी दहा जणांवर कारवाई
पिंपरी : जुगार खेळणाऱ्या दहा जणांवर दिघी पोलिसांनी कारवाई केली. ही कारवाई डुडुळगाव येथे करण्यात आली.
गोविंद बाबुराव धायगुडे, राहुल मुंजाजी चिलगर, गणेश रामभाऊ पांचाळ, वाल्मीक वसंतराव कदम, सुभाष हरिश्चंद्र शिंदे, सचिन दगडू गायकवाड, विनोद काळुराम पगडे, सुनील महादेव शिंदे, विठ्ठल तुकाराम सलगर आणि चंद्रकांत हरिभाऊ तळेकर अशी गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपींची नावे आहेत.
