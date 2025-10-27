सकाळ संवाद
पिंपरी-चिंचवड

सकाळ संवाद

Published on

मेट्रोच्या कामामुळे रस्त्याची दुरवस्था
मुंबई-पुणे महामार्ग वर मेट्रोचे काम चालू असल्याने रस्त्याची चाळण झाली आहे. निगडी ते चिंचवड येथील जय हिंद पेट्रोल पंप रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. रस्त्याची एक बाजू खाली व एक बाजू उंच झाली आहे, त्यामुळे अपघात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. रस्ता अरुंद झाल्याने वाहनांची वर्दळ असते परिणामी वाहनचालक पेट्रोल पंपाच्या आतून येऊन बाहेर पडतात. निगडी ते चिंचवड पर्यंतच्या रस्त्याची दुरुस्ती करावी.
-दीपक भोजने, मोरवाडी
PNE25V62824

तळेगाव शहरातील पदपथ गायब
तळेगाव दाभाडे शहरातील महत्त्वाच्या आणि वर्दळ असणाऱ्या रस्त्याच्या कडेचे पदपथ प्रशासनाने काढून टाकल्याने ज्येष्ठ नागरिक, महिला तसेच विद्यार्थ्यांना मुख्य रस्त्यावरून चालणे धोकादायक झाले आहे. शहराची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली असताना नागरिकांच्या हक्काचे पदपथ गिळंकृत करण्याचे कारण काय आहे? इतर शहरात नवीन पदपथांची निर्मिती होत असताना तळेगावातील पदपथ उखडण्याचे प्रयोजन काय?
-दिलीप डोळस, तळेगाव दाभाडे
PNE25V62825

पावसाळी चेंबरचे झाकण तुटले
नवी सांगवी येथील पीडब्ल्यूडी मैदानाच्या मुख्य रस्त्याला लागून पावसाळी चेंबरचे झाकण तुटलेले आहे. या रस्त्यावरून सतत वाहनांची वर्दळ असते, तसेच ज्येष्ठ नागरिक, महिला या रस्त्याचा वापर करतात. त्यामुळे अपघात होण्याची शक्यता आहे तरी महापालिकेने याची दखल घेत तत्काळ झाकणाची दुरुस्ती करावी.
-मनोज पवार, पवार नगर जुनी सांगवी.
PNE25V62827

पदपथाची दुरुस्ती करावी
चिंचवडगाव ते काळेवाडी फाटा मार्गावर कल्याण प्रतिष्ठान समोर पदपथ उघडला असून येथून चालणे अवघड झाले आहे, त्यामुळे महापालिकेने या पदपथाची त्वरित दुरुस्ती करावी.
-रमेश देव, चिंचवड
PNE25V62826

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Marathi News Esakal
www.esakal.com