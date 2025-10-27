दिवाळी झाली, पण धान्य वाटप अपूर्णच
पिंपरी, ता. २७ : दिवाळीचा सण गेला, पण पिंपरी-चिंचवड शहरातील शिधापत्रिकाधारक अजूनही शासकीय धान्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. शहरातील सुमारे चार लाख ६ हजार कुटुंबांना धान्य मिळाले असले, तरी सुमारे ८४ हजार कुटुंबांना अजूनही धान्य वाटप झाले नसल्याचे समोर आले आहे. अनास्थेमुळे गरजू कुटुंबांना धान्यापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.
यंदा दिवाळीनिमित्त शहरातील तीनही शिधापत्रिका कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या स्वस्त धान्य दुकानात वेळेपूर्वीच कोटा दाखल झाला होता. काही दुकानदारांनी सात ऑक्टोबरपासूनच धान्य वाटप सुरू केले. दिवाळीपर्यंत सर्व धान्य वाटप पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. मात्र, ते अजूनही अपूर्ण आहे. पिंपरी चिंचवड शहरात प्राधान्य कुटुंबातील आणि अंत्योदय असे मिळून चार लाख ९३ हजार ८७४ शिधापत्रिकाधारक आहेत. प्राधान्य कुटुंबातील प्रत्येक सदस्यामागे दोन किलो गहू आणि तीन किलो तांदूळ मिळतो. तर, अंत्योदय कुटुंबांतील प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकांमागे दहा किलो गहू आणि २५ किलो तांदूळ दिला जातो. त्यामुळे या गरजू नागरिकांना मोठा आधार मिळतो.
चिंचवड कार्यालयांतर्गत एकूण ८०. ४१ टक्के धान्याचे वाटप केले आहे. त्यानुसार एक लाख ३७ हजार १४९ शिधापत्रिकाधारकांना धान्य वाटप झाले आहे. तर अद्याप ३३ हजार ३३९ शिधापत्रिकाधारकांना धान्य मिळालेले नाही. पिंपरी कार्यालयांतर्गत ८१ टक्के धान्य वाटप झाले आहे. यामध्ये २८ हजार ७६ जणांपर्यंत अद्याप धान्य पोचले नाही. तर भोसरी कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या १ लाख ७१ हजार ९०९ शिधापत्रिकाधारकांपैकी ८६.८४ टक्के धान्य वाटप झाले आहे. या मध्ये २२ हजार ६२९ शिधापत्रिकाधारक धान्य मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.
‘आनंदाच्या शिधा’ मिळालाच नाही
दरवर्षी मिळणारा ‘आनंदाचा शिधा’ यंदा शिधापत्रिकाधारकांना मिळालेला नाही. शासनाकडून कोणत्याच सूचना न आल्याने हे वाटप झाले नसल्याचे अधिकारी सांगत आहेत. त्यामुळे शिधापत्रिकाधारकांना ‘आनंदाच्या शिध्याविना दिवाळी’ साजरी करण्याची वेळ आली.
कार्यालयनिहाय धान्य वाटप स्थिती
कार्यालय / पात्र लाभार्थी संख्या /धान्य वाटप झालेले / रखडलेली संख्या
१) चिंचवड / १ लाख ७० हजार ४८८ /१ लाख ३७ हजार १४९ / ३३ हजार ३३९
२) पिंपरी / १ लाख ४७ हजार ७६७ /१ लाख १९ हजार ६१९ / २८ हजार ०७६
३) भोसरी / १ लाख ७१ हजार ९०९ /१ लाख ४९ हजार २८०/ २२ हजार ६२९
धान्य वाटप (क्विंटलमध्ये) -
चिंचवड / पिंपरी / भोसरी
१) प्राधान्य कुटूंब - गहू / ३,३४८ / २९२५.५ / ३४१८
- तांदूळ / ५,०४४ / ४,३७३ / ५०८७
२) अंत्योदय कुटूंब - गहू / २० / १५९ / १९१.५
- तांदूळ / ५०.५ / ३९७.५ / ४७९
यंदा दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर लवकरच धान्य वाटप सुरू केले आहे. चिंचवड कार्यालयांतर्गत सरसरी ८०.४१ टक्के धान्य वाटप पूर्ण करण्यात आले आहे. उर्वरित धान्य वाटप लवकर पूर्ण करण्यात येईल.
- विजयकुमार क्षीरसागर, परिमंडळ अधिकारी, चिंचवड.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.