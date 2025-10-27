विश्वकर्मा सुतार समाज महासंघाचा मेळावा
पिंपरी, ता.२७ : अखिल महाराष्ट्र विश्वकर्मा सुतार समाज महासंघाच्या नवनियुक्त विश्वस्त व पदाधिकाऱ्यांचा मेळावा व पदग्रहण समारंभ निगडीच्या विश्वकर्मा मंदिर येथे पार पडला.
यावेळी महासंघाच्या प्रमुख आधारस्तंभ प्रतिभा ज्ञानेश्वर सुतार-भालेराव व श्री विश्वकर्मा मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष तथा महासंघाचे मुख्य मार्गदर्शक विद्यानंद मानकर उपस्थित होते.
यावेळी प्रदेशाध्यक्षपदी दत्तात्रय सुतार, उपाध्यक्ष-दिलीप आनंदे, सचिव-भगवान श्राद्धे, खजिनदार-भरत भालेराव, कार्याध्यक्ष-चंद्रकांत कदम, संघटक-बाळासाहेब टकले, प्रदेश सरचिटणीस-किशोर कदम, रमेश सुतार, ज्ञानेश्वर सुतार, रेश्मा केदारी, प्रसिद्धीप्रमुख-समीर भालेकर व वीरेंद्र भालेराव यांची निवड करण्यात आली. तर जिल्हाध्यक्ष-सोमनाथ भागवत, पुणे शहराध्यक्ष-दत्तात्रय यादव, पिंपरी चिंचवड शहर अध्यक्ष-गणेश भोपे, मुळशी तालुका अध्यक्षपदी संदीप नारायण यादव, मावळ अध्यक्षपदी अशोकराव आनंदे अशा एकूण ४३७ नियुक्त्या करण्यात आल्या. सूत्रसंचालन किशोर कदम यांनी केले.
