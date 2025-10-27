शहरात छठ पूजा उत्साहात
पिंपरी, ता. २७ ः उत्तर भारतीय बांधवांनी सोमवारी (ता.२७) सायंकाळी शहरातील नदी घाटांवर छठ पूजा मोठ्या उत्साहात साजरी केली. व्रतस्थ महिलांनी नदीपात्रात उभे राहून मावळत्या सूर्याची विधिवत पद्धतीने पूजा करून नैवेद्य दाखविला. या उत्सवासाठी सजविण्यात आलेल्या नदी घाटांवर श्रद्धेने विधी करण्यात आले.
पिंपरीतील झुलेलाल, मोशी, थेरगाव आणि बोट क्लब या घाटांवर सायंकाळी उत्तर भारतीय बांधवांनी मोठी गर्दी केली होती. ‘छठी मैया’साठी ‘यज्ञवेदी’ सजविण्यात आल्या होते. ज्यात भाविक सूर्यदेव आणि छठी मैयाची पूजा केली. उगवत्या सूर्याला अर्घ्य देण्यात आला. याप्रसंगी पारंपरिक गाणी गाण्यात आली. छठ पूजेच्या सुरवातीला महिला घराची स्वच्छता करतात. या काळात शुद्ध शाकाहारी सात्त्विक भोजन बनविले जाते. भोपळ्याची भाजी, हरभरा डाळ, रोटी आणि भात असे पदार्थ बनविण्यात येतात. पहिल्या दिवसापासून चौथ्या दिवशी उषा अर्घ्य’ने पूजेचा समारोप होईपर्यंत उत्सव चालतो. या पारंपरिक सोहळ्यात उत्तर भारतीय समाजातील महिला, पुरुष तसेच बाल-गोपाल मोठ्या संख्येने झाले. धार्मिक विधींबरोबरच सांस्कृतिक कार्यक्रमांचेही आयोजन करण्यात आले.
चार दिवसांचा उत्सव
छठ पूजा चार दिवस चालते. पहिल्या दिवशी ''नहाय-खाय’ असतो, ज्यात पवित्र स्नान करून भक्त उपवासाचा संकल्प करतात. सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत, तसेच अनेकदा ३६ तास अन्न आणि पाणी न घेता कडक उपवास केला जातो. मावळत्या आणि उगवत्या सूर्याला अर्घ्य देऊन पूजा केली जाते. बिहार, झारखंड आणि उत्तर प्रदेशात छठ पूजा मोठ्या प्रमाणावर साजरी केली जाते. तेथे या सणाचा मोठा उत्साह असतो.
यांनी केले नियोजन
या कार्यक्रमाचे नियोजन हनुमान मित्र मंडळाच्यावतीने विजय आर. गुप्ता, अध्यक्ष जितेंद्र के. गुप्ता, कार्याध्यक्ष शशिकांत श्रीवास्तव, छठ पुजा समिती सदस्य जितेंद्र गुप्ता तसेच कार्याध्यक्ष विजय आर. गुप्ता आदींनी केले.
-----
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.