पिंपरी महापालिका निवडणूकीची दोन डिसेंबरला अंतिम आरक्षण सोडत
पिंपरी, ता. २७ : पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी दोन डिसेंबर रोजी अंतिम आरक्षण जाहीर करण्यात येईल. राज्य निवडणूक आयोगाने सोमवारी (ता. २७) प्रक्रियेचा तपशील जाहीर केला.
या आरक्षण सोडतीच्या प्रक्रियेचे नियोजन ९, १० व ११ नोव्हेंबर रोजी पूर्ण करण्याचे आदेश महापालिकेच्या निवडणूक विभागाला देण्यात आले आहेत. पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे ३२ प्रभाग आहेत. त्यात १२८ सदस्यांच्या जागा आहेत. प्रभाग रचनेत सहा प्रभागांमध्ये बदल झाला. त्यामुळे काही प्रभागांतील आरक्षणातही बदल होण्याची चर्चा आहे.
सध्या प्रभाग रचना निश्चितीची कार्यवाही सुरू आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार ९, १० आणि ११ नोव्हेंबर रोजी आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. त्यावर हरकती आणि सूचना प्राप्त करून घेतल्यानंतर अंतिम आरक्षण निश्चितीचा कार्यक्रम जाहिर करण्यात येईल. महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या मदतीने पारदर्शक ड्रॉमध्ये आरक्षण सोडतीसाठी चिठ्ठ्या काढल्या जातील, अशी माहिती पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुक विभागाच्या वतीने देण्यात आली.
अशी असेल प्रक्रिया -
- ३० ऑक्टोबर ते ४ नोव्हेंबरपर्यंत राखीव जागांची संख्या निश्चित करून मान्यता घेणे
- ८ नोव्हेंबर रोजी सोडतीची जाहीर सूचना वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करणे
- आरक्षण सोडती ९, १० व ११ नोव्हेंबर या तीन दिवसांत पार पडणार
- ११ नोव्हेंबरपर्यंत आरक्षण सोडतीचा निकाल आयोगाला पाठवण्याचे निर्देश
- १७ नोव्हेंबर रोजी हरकती मागविण्याबाबत जाहिरात प्रसिद्ध करणे
- २४ नोव्हेंबर रोजी हरकती व सूचना मागविणे
- २५ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर पर्यंत हरकती सूचनांवर निर्णय
- दोन डिसेंबर रोजी अंतिम आरक्षण प्रसिद्ध करणे
-----
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.