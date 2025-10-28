शहरामध्ये उद्या पाणीपुरवठा बंद
पिंपरी, ता. २८ : निगडी भोसरी शांती चौकात मेट्रोचे काम सुरू असल्याने मुख्य जलवाहिनीचे स्थलांतर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभाग गुरुवारी (ता. ३०) पूर्ण दिवस मुख्य जलवाहिनीवरून होणारा पाणीपुरवठा बंद ठेवणार आहे. या कामामुळे गुरुवारी दिवसभर आणि शुक्रवारी (ता. ३१) सकाळी कमी दाबाने पाणीपुरवठा होईल. यामुळे संत तुकारामनगर, महेशनगर, गंगानगर, वल्लभनगर, कासारवाडी, फुगेवाडी, निगडी, भोसरी, वडगाव, बुद्रुकवाडी, कुदळवाडी, इंद्रायणीनगर आदी भागांतील पाणीपुरवण्यावर होणार आहे. पाणीपुरवठा बंद राहणार असल्याने नागरिकांनी आवश्यक तेवढे पाणी साठवून ठेवावे. पाण्याचा वापर काटकसरीने करावा, असे आवाहन पाणीपुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता एक प्रमोद ओंभासे यांनी केले आहे.
-----
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.