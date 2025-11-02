पिंपरी कॉलेज कट्टा
पटेल जयंतीनिमित्त प्रश्नमंजुषा;
बिरादार, सोनटक्के प्रथम
(मॉडर्न कॉलेज ऑफ फार्मसी, मोशी)
प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे मॉडर्न कॉलेज ऑफ फार्मसी, मोशी येथे लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जयंतीनिमित्त राष्ट्रीय एकता दिन साजरा केला. संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. गजानन एकबोटे यांनी मार्गदर्शन केले. ४८ विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदविला. राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी प्रा. रेखा भालेराव आणि सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी प्रा. प्राची दुसाने यांनी संयोजन केले. प्रश्नमंजुषा स्पर्धेचे मूल्यांकन प्रा. पल्लवी हाके आणि ज्ञानेश्वर आहेर यांनी केले. निकिता बिरादार आणि पूजा सोनटक्के (प्रथम), गौरी आदसुळे आणि अतिबा सय्यद (द्वितीय) यांनी पारितोषिक पटकावले. प्राचार्य डॉ. एस. एन. ढोले यांच्या हस्ते पारितोषिके वितरण झाले. उपप्राचार्य डॉ. वृषाली तांबे यांनी विजेत्यांचे अभिनंदन केले. सुग्रीव शिंदे यांनी सहकार्य केले.
‘एमएम’-प्रोबोटिक्समध्ये सामंजस्य करार
(मराठवाडा मित्र मंडळ पॉलिटेक्निक)
उद्योगाभिमुख शिक्षणाला चालना देण्यासाठी मराठवाडा मित्र मंडळ पॉलिटेक्निकने ऑटोमेशन आणि कंट्रोल तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रोबोटिक्स कंट्रोल सिस्टम इंडिया कंपनीबरोबर सामंजस्य करार केला. ऑटोमेशन आणि रोबोटिक्स शाखा विभागप्रमुख प्रतिमा पाटील, व्याख्याता अश्विनी इंगळे, प्रोबोटिक्सचे सौरभ अहेल्या उपस्थित होते. प्राचार्या गीता जोशी आणि प्रोबोटिक्सचे संचालक प्रीतम देब यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केल्या. शैक्षणिक आणि औद्योगिक पद्धती, विशेषतः ऑटोमेशन आणि रोबोटिक्सच्या वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रात अंतर भरून काढण्यासाठी सामंजस्य करार महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष औद्योगिक आव्हानांवर काम करण्याची संधी मिळेल, असा विश्वास जोशी यांनी व्यक्त केला. तज्ज्ञांची व्याख्याने, प्रत्यक्ष कार्यशाळा, औद्योगिक भेटी, विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांच्या इंटर्नशिप, प्लेसमेंटपूर्व चर्चा, मॉक मुलाखती, लाईव्ह प्रोजेक्ट्स आणि पूर्णवेळ प्लेसमेंट ड्राइव्हसह विविध उपक्रम राबवण्याची शाश्वती करारामुळे आली आहे. संस्थेचे कार्याध्यक्ष बी. जी. जाधव यांनी सर्वांचे अभिनंदन केले.
(64457)
ग्रंथ प्रदर्शनाचे उद्घाटन
(प्रा. रामकॄष्ण मोरे महाविद्यालय)
प्रा. रामकॄष्ण मोरे महाविद्यालयात प्राचार्य डॉ. अभय खंडागळे यांच्या हस्ते ग्रंथ प्रदर्शनाचे उद्घाटन झाले. ‘‘पुस्तके प्रेरणा देणारी असल्याने विद्यार्थ्यांनी ती वाचावीत,’’ असा सल्ला त्यांनी दिला. उपप्राचार्य डॉ. सोनवणे हिरालाल, डॉ. मधुकर राठोड, प्रा. डॉ. सूर्यकांत पवार, प्रा. संजय भोई, प्रा. दीपक येवले. प्रा. विदुला व्यवहारे, प्रा. सुचित्रा परदेशी, प्रा. सुदर्शन लखदिवे आदी उपस्थित होते. ग्रंथपाल प्रा. अंकुश जाधव, सहाय्यक ग्रंथपाल उज्ज्वला लोंढे, राजू ननवरे, सुखदेव लोखंडे, रणजीत चव्हाण, मंगल जंबूकर यांनी संयोजन केले.
(64341)
