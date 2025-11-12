सकाळ संवाद
हिंजवडीतील लक्ष्मी चौकात वाहतूक कोंडी नित्याची
हिंजवडीतील लक्ष्मी चौक परिसरात अरुंद रस्त्यांमुळे नेहमी वाहतूक कोंडी होते. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने अतिक्रमण हटविणे आवश्यक आहे. अपूर्ण पायाभूत सुविधा, रस्त्यांची खराब स्थिती आणि खराब झालेले ट्रॅफिक सिग्नल यामुळे या परिसरात वाहतूक कोंडी वाढते.
-रमेश कटारिया, हिंजवडी
उद्यानात मोकाट कुत्र्यांचा वावर
उद्योगनगरी येथील मासुळकर कॉलनी परिसरात स्वीट मार्टच्या मागे इंदिरा गांधी उद्यान आहे. या उद्यानात वाहनतळा समोर मोकाट कुत्री असतात. त्यामुळे उद्यानात ये-जा करताना अडचण येत आहे. उद्यान विभागाने याची दखल घेत कायमस्वरूपी उपाययोजना करावी.
-अरुण ओलवाझर, पिंपरी
पदपथ आहे की स्नॅक सेंटर?
रावेत येथील पदपथावर स्नॅक सेंटर, त्यांचे फलक आणि दोन बाजूने पार्किंग असल्यामुळे चालणे कठीण होते. त्यामुळे दररोज मुलांना शाळेसाठी सोडायला वेळ लागतो. महापालिका प्रशासनाने याची दखल घेऊन योग्य ती कारवाई करावी.
-अश्विनी पाटील, रावेत
परिसर अस्वच्छ; रस्त्यांची दुरवस्था
पिंपळे निलख, जगताप डेअरी आणि समर्थ कॉलनी परिसरातील रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. तसेच हा सगळा परिसर अस्वच्छ झाला आहे. रस्त्यावरील खड्ड्यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होतो, त्यामुळे अपघातही होऊ शकतात. महापालिका प्रशासनाने या परिसराची स्वच्छता करून रस्त्यांची दुरुस्ती करावी.
साधू यादव, पिंपळे निलख
