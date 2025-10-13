सकाळ संवाद
चिखली रस्त्यावरील खड्डे बुजवा
चिखली रस्त्यावर साने चौक ते चिखली गावापर्यंत अनेक ठिकाणी खड्डे पडले आहेत. या रस्त्यावर खूप वाहतूक असते. त्यामुळे अपघात होऊन निरपराध लोकांचा जीव जाऊ शकतो. पिंपरी चिंचवड महापालिकेने त्वरीत खड्डे बुजविण्यासाठी उपाय योजना करावी.
- सूर्यकांत सूर्यवंशी, प्राधिकरण
PNE25V59588
जलनिस्सारण वाहिनी साफ करा
दिघीमधील भारत मातानगर रस्त्यावर जलनिस्सारण वाहिनी तुंबली आहे. तरी त्याकडे कोणीही लक्ष देत नाही. तीन महिने झाले तरी अजून तिची सफाई केलेली नाही. पूर्ण रस्त्यावर घाण पाणी येत आहे. तरी संबंधित विभागाने कृपया लक्ष द्यावे.
- श्याम गायकवाड, दिघी
PNE25V59586
कृष्णा चौकात पदपथावर अतिक्रमण
नवी सांगवी येथील कृष्णा चौकात असलेल्या एका खासगी रुग्णालयाची रुग्णवाहिका दररोज पदपथावरच उभी केली जात आहे. त्यामुळे पादचाऱ्यांना प्रमुख रस्त्यावरून धोका पत्करत प्रवास करावा लागत आहे. या चौकात मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांची तसेच वाहनांची वर्दळ असते. त्यातच पीएमपीचाही पदपथावरच बसथांबा आहे. तेथे प्रवाशांची गर्दीसुद्धा असते. पथारी, हातगाडीवाल्यांनी आधीच पदपथ काबीज केला आहे. या सर्व समस्येमुळे पदपथावर नक्की हक्क कोणाचा? असा प्रश्न प्रामाणिक करदात्या नागरिकांना पडला आहे.
- प्रदीप गायकवाड, नवी सांगवी
PNE25V59587
बांधकामावेळी सुरक्षेची काळजी घ्या
काही दिवसांपूर्वी जोगेश्वरी येथील बांधकामांची वीट डोक्यावर पडून मुलीचा मृत्यू घडल्याची ताजी घटना आहे. चिंचवडमधील केशवनगर येथील चालू बांधकामात नागरिक तसेच बांधकाम कामगार यांचे सुरक्षेची काळजी घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा अपघात होण्याची शक्यता आहे.
- किरण जाधव, चिंचवड
25V59585
