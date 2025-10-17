‘मिसिंग लिंक’च्या कामांवर आचारसंहितेचे सावट
पिंपरी, ता. १७ : चाकण परिसरातील प्रस्तावित ११ बाह्यवळण मार्गांच्या (मिसिंग लिंक) कामांवर स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांच्या आचारसंहितेचे सावट आहे. सध्या मेदनकरवाडी आणि कडाचीवाडी या दोन गावांतील जमीन मोजणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पण, या कामांच्या निविदा प्रकिया लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. निवडणुकांनंतर साधारणतः फेब्रुवारीनंतर पुन्हा निविदा प्रक्रिया सुरू होऊन ती पूर्ण होण्यास मार्च उजाडण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर मार्गांचे काम पूर्ण होण्यास सात ते आठ महिने लागणार आहेत. त्यामुळे चाकणची वाहतूक कोंडी आणखी साधारण दीड वर्षे कायम राहण्याची चिन्हे आहेत.
चाकण परिसरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) १७ ठिकाणी बाह्यवळण मार्ग (मिसिंग लिंक) बांधण्यात येणार आहेत. यातील १३ मार्गांच्या कामासाठी निविदा काढली आहे. त्यापैकी सहा कामांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून छाननी प्रक्रिया सुरू आहे. तर, चार मार्गांसाठी जमीन मोजणी सुरू आहे. मात्र, आता सहा ‘मिसिंग लिंक’ची कामे वगळता इतर ११ मार्गांची कामे आचारसंहितेत अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आचारसंहिता काळात नवीन कामांची निविदा काढता येत नाही. मात्र, त्यापूर्वी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करुन ‘वर्क ऑर्डर’ दिलेल्या कामांवर कोणताही परिणाम होत नाही, असे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, हे सगळे अंदाज लक्षात घेता वाहतूक कोंडीने त्रस्त झालेल्या नागरिकांना तत्काळ दिलासा मिळण्याची शक्यता आणखी दुरावली आहे.
काही निविदांची छाननी सुरू
धामणे फाटा ते कोये जिल्हा परिषद शाळा, कोहिंडे फाटा ते कडूस गावठाण, कडूस गावठाण ते किवळे, भोसे ते वडगाव घेनंद, किवळे ते आंबेठाण आणि देहू ते येलवाडी अशा एकूण १७.६९ किलोमीटरच्या रस्त्यांसाठी निविदा प्रक्रिया राबविली जात आहे. त्याची तांत्रिक तपासणी सुरू आहे. ही प्रक्रिया पुढील १५ दिवसांत पूर्ण झाल्यास आचारसंहितेपूर्वी ‘वर्क ऑर्डर’ निघण्याची शक्यता आहे. छाननी प्रक्रियाच झाली नाही, तर ही कामेही निवडणुकीनंतरच सुरू होतील.
आचारसंहितेत अडकणार ही कामे
चिखली ते मोई, कुरुळी फाटा ते निघोजे, पुणे नाशिक रस्ता ते आळंदी फाटा, चऱ्होली ते आळंदी मरकळ रस्ता, निघोजे ते चाकण आणि खालुंब्रे ते एमआयडीसी फेज-दोन या सात मार्गांवर साधारण १७.७० किमी रस्त्यांसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. या निविदा पूर्ण होण्यास मार्च किंवा एप्रिल उजाडणार आहे. त्यानंतर पावसाळा सुरू होणार आहे. काम सुरू होण्यास ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर उजाडणार आहे.
- अन्य रस्त्यांच्या कामांची स्थिती
१. हिंगणे चौक ते फोक्सवॅगन कंपनी खराबवाडी, सॅनी कंपनी नाणेकरवाडी ते समृद्धी सीएनजी पंप, बंगला वस्ती चौक ते रासे फाटा आणि तळेगाव एमआयडीसी ते जुना मुंबई पुणे महामार्ग यांना जोडणारा मार्ग अशा एकूण ५.३५ किमी अंतरासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू
२. भूसंपादनानंतर निविदा प्रसिद्ध करुन काम सुरू होण्यास आठ ते दहा महिने आणि काम पूर्ण होण्यास आणखी सात ते आठ महिने असे सरासरी पंधरा-सोळा महिने लागण्याचा अंदाज
३. भूसंपादनाला शेतकऱ्यांनी विरोध केला किंवा न्यायालयात गेल्यास कामे बारगळण्याची शक्यता
वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी उपाययोजना राबवत असल्याचे आश्वासन प्रशासन देत आहे. मात्र, सध्याची कामांची गती आणि आश्वासने यात विरोधाभास वाटतो. कामे सुरू होण्यास आणखी पाच ते सहा महिने लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत.
- कुणाल कड, सदस्य, ट्रॅफिक मुक्त चाकण कृती समिती
ज्या मार्गांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली, पण तांत्रिक छाननी प्रक्रिया सुरू आहे अशा मार्गांच्या कामांची वर्क ऑर्डर आचारसंहितेपूर्वी काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
- डॉ. योगेश म्हसे, आयुक्त, ‘पीएमआरडीए’
