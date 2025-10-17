माननीयांचे नामफलक वर्षानुवर्षे जागेवरच
पिंपरी, ता. १७ : अमुक पदाधिकाऱ्याच्या ‘‘निवासस्थानाकडे’’, तमुक पदाधिकाऱ्याच्या ‘‘कार्यालयाकडे जाण्याचा मार्ग’’ असे फलक पावलोपावली रस्त्यालगत दिसून येतात. पदाचा कालावधी संपूनही माजी पदाधिकाऱ्यांचे वर्षानुवर्षे हे फलक त्याच जागेवर उभे आहेत. हे फलक कोणी काढत नसल्याने शहराच्या विद्रुपीकरणात भर पडत आहे.
एखाद्या निवडणुकीत निवडून वियजी आले की, संबंधित व्यक्ती सर्व प्रथम घराजवळ तसेच कार्यालयाजवळ स्वतःचा फलक उभारतो. आता तर एखाद्या राजकीय पक्षाचे पद मिळाल्यानंतरही नामफलक उभारले जात आहेत. अशा फलकांची संख्या शहरात मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. शहरातील निगडी, चिंचवड, तळवडे, चिखली, मोशी, भोसरी, कासारवाडी, दापोडी, पिंपळे गुरव, सांगवी, पिंपरी, पिपळे सौदागर, वाकड, रावेत, वाल्हेकरवाडी आदी भागांतील रस्त्यालगत तसेच चौक, सार्वजनिक इमारतींच्या भिंती आणि विजेचे खांब अशा ठिकाणी हे फलक दिसत आहेत.
जागा मिळताच ताबा
घराजवळ अथवा जिथे जागा मिळेल, तेथे नामफलक उभारण्याचा प्राधान्य दिले जाते. एकदा फलक उभारला की मग पुन्हा तो वर्षानुवर्षे तेथून हटत नाही. तो काढण्याची तसती संबंधित पदाधिकारीही घेत नाही.
नागरिकांची नाराजी
प्रशासनाने एकदा तरी सर्व फलकांची पाहणी करून माजी पदाधिकाऱ्यांचे नामफलक हटवले पाहिजेत. पद संपल्यानंतरही नाव लावून ठेवणे ही सत्तेची मानसिकता दाखवते. नियमांनुसार फलक लावण्यासाठी परवानगी घेणे बंधनकारक आहे, मात्र प्रत्यक्षात कोणीही त्याचे पालन करताना दिसत नाही, अशी सूजाण नागरिकांची तक्रार आहे.
महापालिका हद्दीत अद्यापही सरपंचांचे फलक
पूर्वी ग्रामपंचायत असलेल्या गावात सरपंच होते. तत्कालीन पंचांच्या घराजवळ त्यांचे नामफलक उभारले. त्यानंतर ही गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली. यास २८ वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. तरीही त्यावेळी असलेल्या सरपंचांचे फलक अद्यापही कायम आहेत.
शहरात अनेक ठिकाणी माजी पदाधिकाऱ्यांचे नामफलक आहेत. पदाची मुदत संपल्यानंतर संबंधित पदाधिकाऱ्याने त्यांच्या नावाचा फलक हटवायला हवा. तसेच न झाल्यास प्रशासनाने कारवाई करणे गरजेचे आहे. या फलकांमुळे शहराच्या विद्रुपीकरणात भर पडत आहे, याकडेही गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे.
- राहुल नेवाळे, नागरिक.
