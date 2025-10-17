दिवाळीत प्रदूषण टाळण्यासाठी जनजागृती
पिंपरी, ता. १७ ः दिवाळी काळात फटाक्यांमुळे होणारे प्रदूषण टाळण्यासाठी जनजागृती मोहीम राबवावी, शहरातील स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन आणि अग्निशमन यंत्रणा सतर्क ठेवावी, वाहतुकीची योग्य व्यवस्था, गर्दी नियंत्रण आणि अपघात प्रतिबंधक उपाय तत्परतेने राबवावेत, गर्दीच्या भागांत वाहतूक व्यवस्थापनासाठी आवश्यक पथके नेमावीत, असा आदेश पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक श्रावण हर्डीकर यांनी अधिकाऱ्यांना दिला.
महापालिका स्थायी समिती बैठकीत अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे, तृप्ती सांडभोर, सहआयुक्त मनोज लोणकर, नगरसचिव मुकेश कोळप आदी उपस्थित होते. विविध विषयांना मान्यता देऊन त्यांनी विकासकामांचा विभागनिहाय आढावा घेतला. शहरातील नागरिकांना सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक दिवाळीसाठी शुभेच्छाही दिल्या. रहाटणी, लांडेवाडी, दिघी, चऱ्होली, बोपखेल, कृष्णानगर, पाटीलनगर, जाधववाडी, गवळीमाथा, सांगवी गावठाण, पीडब्ल्यूडी, नवी सांगवी, पिंपळे गुरव, दापोडी, थेरगाव गावठाण, लक्ष्मणनगर, काळाखडक वाकड, काळाखडक बुस्टर, पुनावळे येथील पंप हाउसचे चालन करण्याच्या कामास सुधारित खर्च, महापालिकेच्या विविध विभागांतील झेरॉक्स मशिन आणि एथ्री कलर प्रिंटरसाठी टोनर्स खरेदी करणे, वृक्षांचे पुनर्रोपण करून तीन वर्ष देखभाल करणे, शौचालयांचे स्वच्छता, देखभाल आणि दुरुस्ती खर्चास मान्यता देणे, नवनियुक्त आरोग्य निरीक्षकांच्या प्रशिक्षणाचे बिल संबंधित संस्थांना देणे, पाणीपुरवठा कामांसाठी मान्यता देणे, रस्ते दुभाजकांमध्ये पोयटा माती टाकणे व पसरवणे, घंटागाडी ठेकेदारांना बक्षीस देणे, शौचालय देखभाल, दुरुस्ती व स्वच्छतेची कामे महिला बचत गटांना देणे आदी विषयांना मान्यता देण्यात आली.
महत्त्वाचे मंजूर विषय
- प्रभाग १२ व १३ मधील खड्डे हॉटमिक्स पद्धतीने बुजवणे
- कासारवाडी ते दापोडीपर्यंत १८ मीटर डीपी रस्त्यासाठी सल्लागार नेमणे
- महापालिका नवीन रुग्णालये व विविध विभागांसाठी बाक खरेदी करणे
- दफनभूमीसाठी काळजीवाहक पुरविण्यास मुदतवाढ देणे
- २०७ बालवाड्यांमधील विद्यार्थ्यांना सकस आहार पुरवण्यासाठी अन्नामृत फाउंडेशनला मुदतवाढ देणे
- महापालिका माध्यमिक विद्यालयात अत्याधुनिक सायन्स लॅब विकसित करणे
--
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.