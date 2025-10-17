अमेरिकेसाठी टपाल पार्सल सेवा पुन्हा सुरू
पिंपरी, ता. १७ : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील ‘टॅरिफ वॉर’मुळे खंडित झालेली टपाल विभागाची पार्सल सेवा पुन्हा सुरू झाली आहे. अमेरिकेने शुल्क वाढविल्याने भारतातून पार्सल पाठविणे महागले होते. पण, त्यावर तोडगा निघाला आहे. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी फराळाचे पदार्थ पाठविणेही शक्य होणार आहे.
दिवाळी कालावधीत पुण्याहून पाठवल्या जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय पार्सलपैकी जवळपास ५० टक्के पॅकेजिंग फराळाचेच असते. साधारणपणे आठ ते १५ दिवसांत हे पार्सल पोहोचतात. लोकांना खासगी कुरिअर कंपन्यांच्या जास्त दरांना बळी न पडता, आपल्या प्रियजनांना सणासुदीचे पदार्थ पाठवता यावेत, यासाठीच आम्ही अमेरिकेला ही सेवा पुन्हा सुरू केल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
पूर्वी अमेरिकेत कमी किमतीच्या आंतरराष्ट्रीय शिपमेंटवर कर सवलत होती. पण, तेथील सरकारने एक नवीन नियम आणला, ज्यामुळे ही सवलत रद्द झाली. त्यामुळे भारतीय टपाल विभागाने अमेरिकेत फराळ पाठवण्याची सेवा तात्पुरती थांबवली होती. ‘‘अमेरिकन सरकारच्या लावलेल्या करांमुळे आम्ही फराळाच्या पदार्थांचे पार्सल पाठवत नव्हतो. पण, आता आम्हाला प्रायोगिक तत्वावर ही सेवा पुन्हा सुरू करण्याचा आदेश भारत सरकारकडून मिळाला आहे,’’ अशी माहिती जनसंपर्क अधिकारी के. एस. पारखी यांनी दिली.
अमेरिकेसाठी स्पीड पोस्ट पार्सलचे दर
पार्सलचे वजन आणि दर
पाच किलो- ५,५१० रुपये
दहा किलो - ९,०५० रुपये
२० किलो - १६,१३० रुपये
(शुल्क ‘जीएसटी’सह)
