वाचक लिहितात
प्राधिकरण पोस्टात काउंटर वाढवण्याची गरज
निगडी प्राधिकरणातील पोस्ट ऑफिसमध्ये नागरिकांची सतत गर्दी असते. त्यातही ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश आहे. या ऑफिसमध्ये पोस्टाच्या विविध योजनांचे व्यवहार एकाच काऊंटरवर केले जातात. त्यात बचत खाते, आरडी, ज्येष्ठ नागरिक, बचत खाते यांसह विविध योजनांची खाती उघडणे, पैसे भरणे किंवा काढणे या व्यवहारांचा समावेश होतो. सकाळी कार्यालय उघडण्याच्या आधीपासूनच लोक उभे असतात. या काउंटरसमोर मोठी रांग लागते. त्यामुळे आपले काम पूर्ण होण्यासाठी तेथे जवळपास एक ते दीड तास लागतो. एवढा वेळ महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना रांगेत उभे रहावे लागते. हे टाळण्यासाठी तेथे काउंटरची संख्या वाढवली पाहिजे. त्यातून नागरिकांच्या वेळेची बचत होईल. तसेच कामेही लवकर होतील.
- शिवराम वैद्य, निगडी
