सक्षम आरोग्यसेवेसाठी सर्वांचे प्रयत्न हवेत
पिंपरी, ता. १७ ः आयुष्मान भारत आणि महात्मा फुले आरोग्य या योजना राज्यातील प्रत्येक गरजूंपर्यंत पोचल्या पाहिजेत. रात्री अपघात झाला तरी महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेच्या रुग्णालयातच उपचार घ्यावे असे अपघातग्रस्ताला वाटावे इतकी विश्वासार्ह आणि खात्रीपूर्वक सेवा देणारी रुग्णालये राज्यात तयार झाली पाहिजेत. त्यासाठी सर्वांनी एकजुटीने प्रयत्न करावेत, असे आवाहन सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी शुक्रवारी (ता. १७) केले.
निगडी प्राधिकरणातील ग. दी. माडगुळकर सभागृहात राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, शासनाचा सार्वजनिक आरोग्य विभाग, एकत्रित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना यांच्या विद्यमाने वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे जन आरोग्य सेवागौरव पुरस्कार सोहळा व अंगीकृत रुग्णालय संवाद कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी आयुष्मान भारत मिशनच्या महाराष्ट्र समितीचे अध्यक्ष डॉ. ओमप्रकाश शेटे, मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे, हिवरे बाजारचे सरपंच पोपटराव पवार, अण्णासाहेब चव्हाण आदी उपस्थित होते.
आबिटकर म्हणाले, दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने हा पुरस्कार दिला जात आहे. ८० टक्के समाजकारण आणि २० टक्के राजकारण हा विचार करून १९६०-७० च्या दशकात बाळासाहेबांनी महाराष्ट्राच्या प्रत्येक व्यक्तींपर्यंत हिंदुत्वाचा स्वाभिमान जागा केला. आरोग्य सेवा देण्यातील योगदानामुळे त्यांच्या नावे पुरस्कार सुरू करण्यात आले. चांगल्या पद्धतीचे काम करावे यासाठी आता सर्वांचीच जबाबदारी वाढली आहे. प्रत्येक भारतीयाला आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत उपचार देण्याचा संकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. आता आयुष्मान भारत आणि महात्मा फुले आरोग्यदायी या दोन्ही योजना कायमस्वरूपी केल्यामुळे नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा घेता येतात. आपण सर्वांनी मिळून सर्वसामान्य माणसांची सेवा केली पाहिजे.
खासदार बारणे म्हणाले, एकत्रित आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना यांच्या माध्यमातून गरजू रुग्णांना लाभ होत आहे. खासगी रुग्णालयाच्या वैद्यकीय देयकाबाबत येणाऱ्या अडीअडचणी सोडवून रुग्णांना न्याय देण्याचे काम करावे.
डॉ. शेटे म्हणाले, राज्यात विविध रुग्णालये चांगली कामे करीत आहेत. यापुढेही नागरिकाभिमुख आरोग्य सेवा उपलब्ध करून नागरिकांची सेवा करावी. सामान्य नागरिक आरोग्य सुविधेपासून वंचित राहणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी.
रुग्णालये, कर्मचाऱ्यांचा सत्कार
मंत्री आबिटकर यांच्या हस्ते अंगीकृत रुग्णालये, आरोग्य मित्र, आशाकार्यकर्त्या, स्वस्त धान्य दुकानचालक, आपले सरकार सेवा केंद्र चालक, जिल्हा व गाव पातळीवरील कर्मचारी तसेच योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. त्यामध्ये प्रादेशिक संदर्भ सेवा रुग्णालय (अमरावती), जिल्हा रुग्णालय (भंडारा), उपजिल्हा रुग्णालय (गडहिंग्लज), के. इ. एम. रुग्णालय (मुंबई), ससून जनरल हॉस्पिटल (पुणे), श्री संत अच्युत महाराज हार्ट हॉस्पिटल (अमरावती), जालना गणपती नेत्रालय (जालना), सत्य साई चाइल्ड केअर हार्ट हॉस्पिटल (रायगड) यांसह राज्यभरातील योजना राबविणारी रुग्णालये, आरोग्यसेवक, आशासेविका आदींचा समावेश आहे.
मंत्री आबिटकर म्हणाले
- पांढरी शिधापत्रिका असणाऱ्यांनाही योजनेचा लाभ मिळत आहे
- १०८ योजनेच्या २५० रुग्णवाहिका नोव्हेंबरमध्ये दाखल होणार
- १०८ योजनेतील रुग्णवाहिका आता योजनेच्या रुग्णालयातही जाणार
- सिंधुदुर्ग जिल्ह्याप्रमाणे राज्यातील प्रत्येक जिल्हा परिषदेत योजना राबवावी
- आशा सेविका, रेशन कार्ड दुकानदारांचा भत्ता पाच रुपयांऐवजी ३० रुपये करणार
- योजना राबविणाऱ्या रुग्णालयांना पॅकेज वाढवून देणार
