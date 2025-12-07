संकलन अपुरे; कचरा रस्त्यांवरच
चिंचवड स्टेशन
पिंपरी : चिंचवड परिसरात कचरा संकलन वेळेत होत असले, तरी झाडांची पडलेली पाने वेळेवर उचलली जात नाहीत, अशी तक्रार नागरिकांनी केली आहे. शहरात कचरा संकलनासाठी घंटागाडीची सुविधा आहे. चिंचवड परिसरात ही गाडी सकाळी ८ ते १०.३० दरम्यान येते. या गाडीत ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा संकलन केला जातो. कधीतरी गाडी येण्यास उशीर होतो मात्र, दिवसातून एकदा तरी गाडी येत असल्याची माहिती नागरिकांनी दिली.
परिसरातील रहिवासी राहुल कोल्हटकर म्हणाले, ‘‘चिंचवड लिंक रोड परिसरात घंटागाडी सकाळी ७ ते १२ या वेळी नियमित येते. संध्याकाळी मुख्य रस्त्याकडेच्या कचरा संकलनासाठी घंटागाडी येते. त्यामुळे घरगुती आणि व्यावसायिक कचऱ्याचे नियमित संकलन होते.’’
या आहेत समस्या
- रेल्वे स्थानक परिसरात विक्रेत्यांकडून रस्त्याकडेलाच टाकला जातो कचरा
- नागरिकांकडून खाद्यपदार्थांचे वेष्टन रस्त्यावर टाकले जाते
- रस्त्यावर कचरा साचल्याचे चित्र
- काही आस्थापनांकडूनही टाकला जातो रस्त्यावर कचरा
घंटागाडी वेळेत येते. ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा संकलन केला जातो. रस्ता स्वच्छ करण्यासाठी स्वच्छता कर्मचारीदेखील येतात. पण, काही नागरिक आणि आस्थापना रस्त्यावर कचरा टाकतात. हे थांबले पाहिजे.
- श्यामकांत खटावकर, नागरिक, चिंचवड लिंक रोड
घंटागाडी सकाळी वेळेत येते. पण, नागरीवस्तीत दोनवेळेला गाडी आली पाहिजे. कारण, जे नागरिक सकाळी कामाला जातात त्यांना सायंकाळी कचरा टाकता येईल.
- उज्ज्वला जगताप, मोहननगर
