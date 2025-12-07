घंटागाडीची अनियमितता, रहिवासी त्रस्त
पुनावळे
पिंपरी : पुनावळे परिसरात घरगुती कचरा एक दिवस-आड उचलला जातो. येथे घंटागाडीची वेळ अनिश्चित असल्याची तक्रार नागरिक करतात. त्यामुळे कचरा अनेकदा घरातच पडून राहतो. परिणामी अस्वच्छता, दुर्गंधी निर्माण होत असल्याची तक्रार रहिवाशांकडून केली जात आहे.
घंटागाडीतील चालक आणि सहकाऱ्यांकडूनही निष्काळजीपणा होत असल्याचे सोसायट्यांच्या सुरक्षा रक्षकांनी सांगितले. कचरा पेट्यांना हात न लावता सुरक्षा रक्षकांनाच कचरा उचलण्यास सांगितले जाते. तर, काही जणांकडून स्मशानभूमी परिसरात कचरा टाकला जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. कचरा उचलण्याची वेळ निश्चित केल्यास आणि कर्मचाऱ्यांनी जबाबदारीने काम केल्यास परिसर स्वच्छ राहू शकतो.
- कचरा गोळा करणाऱ्या गाड्या दिवसाआड येतात. तर, दुसऱ्या दिवशीचीही वेळ अनिश्चित
- काही बेशिस्त नागरिक स्मशानभूमी परिसरात घरातील कचरा टाकतात
- रस्त्यावर कुठल्याही प्रकारचा कचरा टाकला जात नाही. त्यामुळे रस्ता स्वच्छ असल्याचे दिसून येतो
- परिसरातील कचरा व्यवस्थापनाबाबत प्रशासनाने नियोजन करावे
कचरा गाडी दररोज येणे अपेक्षित आहे. परंतु एक दिवस आड ही गाडी येते. तिची वेळ निश्चित असल्याने आम्हाला गाडीची वाट पाहावी लागते. आमच्या समस्यांकडे महापालिका जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे.
- शारदा चौधरी, पुनावळे.
सोसायट्यांमधील कचरा मोठ्या कचरापेटीत गोळा केला जातो. त्यानंतर तो गाडीमध्ये भरला जातो. त्यावेळी घंटागाडीवरील कर्मचारी कचरा पेटी रस्त्यावर सोडून निघून जातात. बऱ्याचदा कचरा न उचलताच आठमुठेपणाने वागतात.
- मीनाक्षी सरोदे, पुनावळे
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.