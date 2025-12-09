विजेचे जुने खांब वापरामध्ये असूनही नव्या खांबांचा घाट
पिंपरी, ता. ९ ः ‘पिंपरी चिंचवड महापालिका आणि स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत गेल्या अनेक वर्षांत शहरात विजेचे नवे खांब मोठ्या प्रमाणावर बसविण्यात येत आहेत. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होत आहे. विजेचे जुने खांब वापरात असूनही नवे खांब बसविण्याचा घाट घालण्यात आला आहे,’ असा आरोप शिवसेनेचे चिंचवड विधानसभा शहर संघटक तसेच पुणे जिल्हा महाराष्ट्र राज्य विद्युत संनियंत्रण समिती सदस्य संतोष सौंदणकर यांनी
केला.
त्यांनी याबाबत आयुक्त तसेच प्रशासक श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन दिले आहे. यात त्यांनी म्हटले आहे की, ‘रस्त्यावर दिवाबत्तीची सोय होती, पण नव्या खांबांवर एलईडी दिवे बसविले जात आहेत. काही एलईडी दिवे बंद, तर काही चालू आहेत. खांबांच्या देखभाल-दुरुस्तीवर अतिरिक्त खर्च सुरु आहे. गेल्या दहा वर्षांत शहरात विजेचे एकूण किती खांब बसविण्यात आले, पथदिवे किती वेळा बदलण्यात आले, या कामावर दहा वर्षांत किती खर्च झाला, बदललेले जुने खांब कुठे गेले, आधी पिवळे दिवे, नंतर पांढरे एलईडी आणि आता पुन्हा पिवळे दिवे का लावले जात आहेत, एक खांब सरासरी १५ वर्षे टिकत असूनही सुशोभीकरणासाठी पाच वर्षांत खांब बदलणे योग्य आहे का, याबाबत आयुक्तांनी विद्युत विभागाकडून खुलासा मागवावा.’
---
महापालिका एकीकडे शहरातील बकालपणा थांबवण्यासाठी भूमिगत विद्युत पुरवठ्याचे दावे करते आणि दुसरीकडे याच शहरात खासगी कंपन्यांना विजेच्या खांबांवरून केबल्स टाकण्याचे स्वातंत्र्य देते. महापालिका अधिकाऱ्यांनी ठेकेदारांचे जास्त लाड पुरवल्याने कामाचा दर्जा राखला गेला नाही. यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी कोणाची आहे?
- संतोष सौंदणकर, शिवसेना, चिंचवड विधानसभा शहर संघटक
---
शहरात एक लाख खांबांवर एलईडी दिवे बसविले गेले आहेत. खांब खराब झाल्यानंतर दुरुस्ती केली जात आहे. दिवे त्यांच्या निर्धारित कालावधीनुसार बंद पडल्यानंतरच बदलण्यात येत आहेत.
- माणिक चव्हाण, सहशहर अभियंता, महापालिका
-----
