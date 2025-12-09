उशिरा काम संपणाऱ्या मेट्रो प्रवाशांची गैरसोय
पिंपरी, ता. ९ : औद्योगिकनगरी असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या तीस लाखांहून अधिक आहे. औद्योगिकनगरीमुळे पुणे जिल्ह्यामधून शहरात कामासाठी अनेकजण येतात. यातील मोठ्या प्रमाणात कामगार, आयटी कर्मचारी असून तीन पाळ्यांमध्ये काम करणारे कामगार कार्यरत आहेत. यांपैकी अनेकांचे काम रात्री उशिरा संपते. मात्र रात्री अकरानंतर पुणे मेट्रोची सेवा बंद होत असल्याने उशिरा शिफ्ट संपणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची गैरसोय होत आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरामधून रात्री अकरानंतर पुढे पीएमपीएमएल किंवा लोकलची सेवा प्रवाशांना उपलब्ध होत नाही. बऱ्याचदा लोकल ऐनवेळी बंद किंवा रद्द होतात. त्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. सार्वजनिक वाहतुकीवर अवलंबून असलेल्या नागरिकांना दैनंदिन प्रवासासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे मेट्रो सेवेची वेळ वाढविण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात जोर धरत आहे.
औद्योगिक कामगार सर्वाधिक प्रभावित
पिंपरी, चिंचवड, भोसरी, चिखली परिसरात हजारो कामगार रात्रपाळीत काम करतात. अनेक उत्पादक कंपन्यांमध्ये दुसऱ्या पाळीची वेळ रात्री १२ वाजेपर्यंत किंवा त्यानंतर संपते. बस सेवेची वेळही मर्यादित असल्याने कर्मचाऱ्यांना खासगी ॲपवरील वाहनांवर अवलंबून राहावे लागते.
खासगी वाहनांच्या वाढत्या दराचा आर्थिक बोजा कामगारांवर येत आहे.
मेट्रो सेवा किमान रात्री १२:३० किंवा १ वाजेपर्यंत सुरू ठेवावी. उशिरा शिफ्ट संपल्यानंतर आम्हाला मेट्रोची सुरक्षित विशेष लेट नाईट सेवा मिळावी.
-सक्षम चौधरी, रावेत.
साडेअकरानंतर पीएमपी बंद होतात. लोकलसेवा देखील बंद असतात. मेट्रोची सेवाही बंद होते. त्यामुळे मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. खासगी वाहतुकीचा मोठा खर्चिक पर्याय निवडावा लागत आहे.
-सुनील कांबळे, दापोडी.
सुरक्षेच्या दृष्टीने मेट्रो उत्तम आहे, पण वेळ वाढवणे गरजेचे आहे. लवकरात लवकर मेट्रोच्या सेवेची वेळ वाढवावी.
-सीमा सरदार, कासारवाडी.
पिंपरी-चिंचवड शहरामधून प्रवाशांची संख्या आणि त्यांची मागणी बघून निर्णय घेता येईल. मेट्रोच्या वेळा वाढविण्याची गरज असेल तर नक्कीच महामेट्रो प्रशासन याबाबत विचार करणार आहे.
- चंद्रशेखर तांबवेकर, जनसंपर्क अधिकारी, महामेट्रो.
