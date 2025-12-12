चित्रकलेला व्यवसायाची जोड द्यावी ः डॉ. चरवड
पिंपरी, ता. १२ ः ‘महान चित्रकार राजा रवि वर्मा यांनी सुरु केलेली चित्रकलेची परंपरा आजही अनेकांनी जपली आहे. आधुनिकतेच्या काळातही चित्रकलेला संस्कार आणि संस्कृतीची जोड दिल्याने ही कला अद्याप जिवंत राहिली आहे. स्किल इंडिया अंतर्गत चित्रकला क्षेत्रात आज मोठी संधी उपलब्ध आहे. चित्रकारांनी कलेला व्यवसायाची जोड देणे गरजेचे आहे,’ असे प्रतिपादन भारती विद्यापीठाच्या फाईन आर्ट कॉलेजचे डॉ. गिरीश चरवड यांनी केले.
चिंचवड मल्याळी समाजमच्यावतीने (सीएमएस) आकुर्डीतील केरला भवनमध्ये आयोजित चित्र प्रदर्शनाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी ‘सीएमएस’चे अध्यक्ष टी. पी. विजयन, कलामंदिरचे अध्यक्ष पी. व्ही. भास्करन, कलावेदीचे समन्वयक जी. करुणाकरन, खजिनदार पी. अजयकुमार, जॉय जोसेफ, सहखजिनदार व्ही. के. रामकृष्णन, कार्यकारी सदस्य पुष्पन मेनॉन, विनीत विजयन, प्रविजा विनीत, ‘सीएमएस’ शाळेच्या प्राचार्या डॉ. बी. जी. गोपकुमार पिल्ले, प्राथमिकच्या मुख्याध्यापिका चैताली लोंढे आदी तसेच पालक आणि विद्यार्थी उपस्थित होते.
यावेळी चित्रकार आनंद गजरमल, रमेश खडबडे, संजय दुडूस्कर, मनीषा धोत्रे, निताली हरगुडे, सुमा बाबू, रोमी जॉय, मीनल आचार्य यांच्यासह विद्यार्थांनी रंगवलेली सुमारे ५३० चित्रे या प्रदर्शनात पाहायला मिळतात. विजयन म्हणाले, ‘‘दरवर्षी भरवले जाणाऱ्या चित्रप्रदर्शनातून नवीन कलाकार घडावेत आणि त्यांना व्यासपीठ मिळावे हे उद्देश असतात.’’
हे प्रदर्शन रविवारपर्यंत (ता. १४) सर्वांसाठी विनामूल्य खुले आहे. वर्षा भिंगारे यांनी प्रास्ताविक केले. स्मिता कुरूप यांनी सूत्रसंचालन केले. माया उगरण यांनी आभार मानले.
